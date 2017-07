Google anunta extinderea programului Atelierul Digital prin deschiderea a 6 hub-uri regionale, in colaborare cu institutii universitare de marca din tara. Hub-urile vor conecta mediul universitar cu cel de business, oferind studentilor pregatire practica in antreprenoriat si digital marketing. Totodata, intreprinderile mici si mijlocii (IMM) se pot adresa hub-urilor pentru a primi consultanta in domeniul online.

Google a lansat Atelierul Digital in aprilie 2016. Prin platforma digitala si seminarii desfasurate in cadrul unitatilor de invatamant superior, participantii au dobandit cunostinte practice din diverse domenii: de lansarea unui business online, la crearea unui website de calitate sau dezvoltarea unei strategii online eficiente. Pana in prezent peste 60.000 de persoane - studenti, antreprenori si angajati - au folosit programul Atelierul Digital pentru imbunatatirea competentelor digitale: peste 20.000 de studenti pregatiti in cadrul seminariilor derulate in 45 de orase din toata tara si 40.000 de utilizatori ai platformei online.

Urmatorul pas in dezvoltarea Atelierului Digital il constituie deschiderea a 6 hub-uri regionale permanente, care vor activa in universitati din Bucuresti, Cluj, Iasi, Timisoara, Constanta si Brasov. Hub-urile vor juca un dublu rol: in primul rand vor sprijini start-up-urile prin oferirea unui spatiu de munca colaborativa pentru studentii - antreprenori, precum si prin sesiuni de pregatire in domeniul business-ului si competentelor digitale. In al doilea rand, hub-urile vor constitui un spatiu de intalnire intre studenti si IMM-urile locale. Un grup de consultanti digitali, care au absolvit cursurile avansate ale Atelierului Digital, va oferi consultanta gratuita IMM-urilor locale in utilizarea instrumentelor digitale, strategie si marketing online.

„Extinderea acoperirii internetului si tehnologiilor digitale a produs o schimbare structurala in mediul de afaceri. Companiile, indiferent de dimensiunea lor, pot avea acces la un public global. Lipsa competentelor in mediul online este insa o provocare nu doar in Romania, ci si la nivel european. Putine IMM-uri din Romania exploateaza oportunitatile mediului digital: doar 22% dintre ele utilizeaza instrumente online si 5% vand online. Hub-urile Atelierului Digital isi propun sa pregateasca viitorii antreprenori si IMM-urile in a face fata provocarilor economiei digitale”, a declarat Elisabeta Moraru, Country Business Development Manager of Google Romania.