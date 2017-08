360Advertising este o agentie de publicitate din Bucuresti specializata in digital & online marketing, care a decis sa se adapteze ritmului de viata din ce in ce mai aglomerat al clientilor. Laurentiu Oprea si Georgiana Chelu, fondatorii 360Advertising, sustin ca au luat aceasta decizie dupa ce au identificat o crestere accentuata in ultimul an a interesului angajatilor pentru antreprenoriat si afaceri, dar care, din cauza programului incarcat de la birou, nu pot derula si activitati antreprenoriale in paralel cu job-ul.

Fondatorii agentiei sustin ca un motiv suplimentar al modificarii programului obisnuit este sustinerea directa a antreprenorilor in devenire care au suficient de multe idei si proiecte inovatoare pentru care insa nu gasesc suficiente resurse de timp pentru a le dezvolta si pentru a le implementa pana la capat.

Membrii agentiei stabilesc intalniri in special in intervalul 18:00 – 00:00 cu oameni care fie au un job in timpul zilei si isi doresc sa dezvolte un proiect antreprenorial in paralel sau cu persoane care decid sa se ocupe de proiectele personale in timpul zilei si doresc sa dezvolte si alte proiecte in timpul ramas.

„Majoritatea celor cu care ne-am intalnit lucreaza in corporatii si ne propun sa stabilim intalnirile dupa ora 18:00. Chiar si cei care aveau un business si voiau sa dezvolte inca unul prefera sa ne intalnim seara, pentru ca in timpul zilei sunt ocupati cu administrarea business-ului actual. Asa ne-a venit ideea sa extindem programul de intalniri al agentiei si sa oferim clientilor nostri posibilitatea de a lucra cu noi si in intervalul 18:00 – 00:00. Asta presupune alocarea de resurse suplimentare pentru proiectele clientilor nostri, pastrand insa fee-urile agentiei la un nivel competitiv in raport cu piata serviciilor similare ”, a declarat Laurentiu Oprea, Managing Partner 360 Advertising.

“Credem ca Romania are nevoie de cat mai multi antreprenori iar scopul nostru este sa sprijinim dezvoltarea acestei zone. Pentru ca la un moment dat si noi am fost in locul lor, vrem sa ii ajutam pe cei care lucreaza de la 9 la 18 si vor sa isi dezvolte un business propriu in paralel cu job-ul”, a afirmat Georgiana Chelu, Managing Partner 360 Advertising.