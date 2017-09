Twitter a inceput sa testeze postari cu 280 de caractere in loc de 140, cum era cazul pana acum. Deocamdata, doar un numar limitat de utilizatori beneficiaza de noul format, insa, ulterior, noua limita va fi extinsa la nivelul intregii retele.

Limita de 140 de caractere, care face parte din ADN-ul retelei al carei principal atu ramane caracterul real time al fluxului, neafectat de algoritmi de rankare cum e cazul la Facebook, este ridicata pentru prima oara de la infiintarea companiei in 2006.

Conform datelor stranse de Twitter, 9% din postarile din cadrul retelei au exact 140 de caractere. De asemenea, expunerea ideilor care necesita explicatii detaliate se face prin asa-numitele tweetstorm-uri – o serie de mai multe postari care continua aceeasi idee. Utilizatorii fac acest lucru tocmai din cauza ca nu pot include mai mult de 140 de caractere intr-o postare.

Reprezentantii Twitter vor urmari in cadrul acestui teste implicatiile pe care cresterea limitei la 280 de caractere le poate avea. Acestia spera ca prin aceasta modificare utilizatorii vor deveni mai expresivi si mai implicati in cadrul retelei, scrie News.ro.

Limita de 140 de caractere a ramas de la inceputurile Twitter, cand mesajele erau livrate prin SMS. Intr-un SMS nu erau acceptate mai mult de 160 de caractere, iar Twitter a alocat 140 de caractere pentru postare si a rezervat restul de 20 de caractere pentru numele de utilizator.

Twitter a mai incercat si in trecut sa ajute la includerea mai multor caractere intr-o postare, dar fara a modifica limita de caractere. In 2016, Twitter a incetat sa mai contorizeze in limita de 140 de caractere atasamentele care reduceau si mai mult numarul de caractere ce puteau fi incluse intr-o postare.