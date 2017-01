Romania ramane piata principala pentru business-ul Tradeville, in care va continua sa investeasca, in special in educatie. Insa, dat fiind ca marjele de profit de aici nu sunt foarte mari, compania dezvolta linii de business mai profitabile pe pietele internationale. Cosmin Marinescu, director general adjunct al Tradeville, a detaliat planurile pentru acest an, dar si asteptarile sau nevoile clientilor, in emisiunea Profesionistii in Investitii.

Una dintre liniile de business pe care Tradevilla va miza in 2017 functioneaza foarte bine in SUA. Firma de brokeraj a lansat platforma Calibro, in care investitorii au acces la ETF-uri listate pe marile piete de capital, cu expunere pe domenii de activitate precum energia alternativa sau realitatea virtuala.

“Este o altfel de investitie, pentru clienti de toate categoriile. Poate crezi in viitorul energiei alternative, al bateriilor pentru masini electrice sau al realitatii virtuale. In Romania nu ai cum sa investesti in astfel de domenii. Asa ca venim cu posibilitatea de a investi in aceste ETF-uri, fonduri listate si administrate de fund manageri renumiti precum JP Morgan sau Morgan Stanley. Pe platforma poti gasi o lista de fonduri din diverse domenii, cu informatii despre evolutie si randamente. Este o linie de business pe care vrem sa o dezvoltam in 2017 si in anii urmatori”, a declarat Marinescu.

O alta directie importanta din pietele internationale este destinata investitorilor experimentati care vor sa tranzactioneze produse derivate – CFD-uri. Tradeville va intra intr-un parteneriat cu IG Group, un important furnizor britanic de servicii de tranzactionare cu derivate, care va intra, astfel, in piata din Romania.

“Bineinteles, vom continua activitatea pe piata locala si vom continua sa mizam pe educatie. Dar nu putem sa ramanem exclusiv aici, se intampla atat de multe lucruri in lume, incat trebuie sa le oferim clientilor sansa sa poata investi acolo unde isi doresc, sa isi diversifice riscurile si oportunitatile”, a mai spus Marinescu.

Ponderea veniturilor din piata locala versus pietele internationale variaza, compania incercand sa mentina un echilibru. Depinde foarte mult de perioade, de evenimente, uneori veniturile din BVB sunt 60-70% din total, alteori invers.

Pe piata locala este o competitie mare si o presiune pe cost puternica. Este nevoie de lichiditate si volume mari ca sa ai un business profitabil, asa ca este firesc sa ne orientam spre linii cu marje de profit mai mari. Banii de acolo ii folosim in promovarea pietei locale, core business-ul nostru este aici. Avem 7000 de conturi active pe BVB.

Cum s-a schimbat comportamentul clientului

Una dintre cele mai mari schimbari sesizate in comportamentul clientilor Tradeville este faptul ca acestia au devenit mult mai pretentiosi decat in era pre-criza.

“Clientii sunt interesati de 3 lucruri importante: siguranta brokerilor, platforme de tranzactionare stabile, rapide si pe toate device-urile si rapiditate in relatia cu brokerul. De asemenea, isi doresc sa aiba la dispozitie cat mai multe instrumente financiare”.

Se anunta un an dinamic si tumultos pe piata de capital

Dupa un 2016 agitat, anul care abia a inceput nu pare a fi foarte diferit. Cosmin Marinescu se asteapta la un an dinamic si tumultos in piata de capital, in conditiile in care mediul geopolitic este foarte impredictibil.

“Ar trebui sa ne asteptam la ce este mai bine, dar sa fim pregatiti pentru ce este mai rau. Trebuie sa avem grija de clientii nostri, sa ii facem sa inteleaga riscurile. Insa, intotdeauna exista si oportunitati care pot fi speculate. Lucrurile arata foarte bine la inceput de an pe piata locala, masura guvernului de a obliga companiile de stat sa distribuie 90% din profit ca dividende este foarte binevenita”, a conchis Cosmin Marinescu.