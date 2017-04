Investitorii pot sa cumpere actiuni Digi prin intermediul oricarei case de brokeraj autorizata sa opereze pe Bursa de Valori Bucuresti. Lista acestor case de brokeraj poate sa fie accesata aici, selectand optiunea Tranzactionare -> Piata Reglementata.

Oferta Digi, proprietarul RCS&RDS, este structurata in doua transe. Transa adresata investitorilor de retail reprezinta 15% din IPO, restul titlurilor fiind rezervate marilor investitori institutionali, precum fondurile de investitii.

Micii investitori care vor cumpara in primele 5 zile ale ofertei (pana pe 5 mai) vor beneficia de un discount de 7% fata de pretul final de oferta, iar cei care subscriu ulterior (8-10 mai) vor primi un discount de 3%, potrivit prospectului ofertei publicat de companie.

“Pentru investitorii de retail, investitia in acest IPO mi se pare o oportunitate, in special din perspectiva discount-ului oferit si tinand cont desigur de riscurile specifice investitiilor in actiuni”, mentioneaza Dragos Manolescu, director general adjunct in cadrul OTP Asset Management.

Investitorii persoane fizice trebuie sa subscrie minim 50 de actiuni, a caror valoare totala este de 2.800 lei (56 lei/actiune). Acestia vor beneficia de o alocare garantata de 267 de actiuni, in limita a 534.000 de actiuni si pe principiul “primul venit – primul servit”. Daca pretul final al ofertei va fi mai mic de 56 de lei, micilor investitori li se va inapoi diferenta de pret.

Actiunile oferite sunt din clasa B, fiecare titlu avand un singur drept de vot. De cealalta parte, actiunile din clasa A (controlate de fondatorul Zoltan Teszari), au 10 drepturi de vot fiecare. Ambele clase de actiuni confera aceleasi drepturi la dividende.

Prospectul detaliat al IPO-ului Digi poate sa fie accesat AICI.

Sursa foto: Shutterstock