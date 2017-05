Actiunile Digi Communications au cazut cu 4,1% in a doua sedinta de tranzactionare pe Bursa de Valori Bucuresti, ajungand sub pretul de IPO, scaderea fiind oprita cel mai probabil doar de ordinele de cumparare plasate de intermediarii ofertei Digi. Corectia severa de miercuri a venit in contextul in care DNA l-a instiintat pe Serghei Bulgac (foto), CEO-ul Digi Communications, cu privire la inceperea urmaririi penale in calitate de suspect in legatura cu savarsirea infractiunii de spalare de bani.

La inceputul sedintei de miercuri, titlurile Digi se tranzactionau in jurul aceleiasi valori din ziua precedenta (41,2 lei/actiune), insa anuntul privind ancheta DNA a declansat un val de scaderi care a impins cotatia companiei de internet si cablu pana in jurul pretului stabilit in oferta publica initiala (40 lei/actiune). Dupa ce au a rezistat mai bine de doua ore in jurul acestui nivel, actiunile Digi au cedat in cele din urma, au cazut sub pretul de IPO si au ajuns sa fie vandute pentru 39,5 lei la finalul zilei.

“In mod clar anuntul privind avansarea anchetei DNA a dus la amplificarea scaderilor pe Digi. Scaderile au fost tinute destul de mult timp in limita nivelului de 40 de lei, cand probabil la cumparare s-a intrat pe baza mecanismului de stabilizare mentionat de altfel si in prospectul IPO-ului, altfel pretul s-ar fi dus chiar mai jos”, a declarat un broker din piata.

In prospectul IPO-ului Digi se mentioneaza posibilitatea ca intermediarii ofertei sa poata intra la cumparare in prima luna de tranzactionare pe Bursa de Valori Bucuresti, pentru a stabiliza pretul actiunilor Digi “la un nivel mai ridicat decat cel care ar putea sa prevaleze in conditiile pietei libere”.

Sursa foto: Agerpres