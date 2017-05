DNA l-a instiintat pe Serghei Bulgac (foto), CEO-ul Digi Communications, cu privire la inceperea urmaririi penale in calitate de suspect in legatura cu savarsirea infractiunii de spalare de bani. Anchetarea lui Bulgac face parte din dosarul privind vanzarea drepturilor TV ale meciurilor de fotbal din Liga 1.

“Posibilitate intamplarii acestui lucru pe parcursul desfasurarii anchetei DNA a fost anticipata si adusa la cunostinta investitorilor in cadrul prospectului. Societatea continua sa coopereze deplin in cadrul anchetei si considera ca RCS & RDS S.A. si actualii si fostii membri ai conducerii sale au actionat corect si in conformitate cu legea. In prezent societatea nu anticipeaza ca investigatia va reprezenta o interferinta semnificativa in ce priveste desfasurarea operatiunilor sale curente”, se mentioneaza intr-un comunicat al Digi Communications publicat miercuri pe bursa.

Compania a intrat cu o zi in urma la tranzactionare pe Bursa de Valori Bucuresti, titlurile urcand cu 3% fata de pretul din IPO. La scurt timp dupa anuntul de miercuri, titlurile Digi pierdeau 2,6% pe BVB, ajungand la 40,1 lei, nivel foarte apropiat de pretul de IPO, de 40 lei/actiune.

La inceputul acestei luni, DNA a anuntat ca fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, este cercetat sub control judiciar pentru ca ar fi luat mita 3,1 mil. euro de la fostul administrator al RCS&RDS Ioan Bendei (in prezent vicepresedinte), in schimbul cedarii drepturilor de televizare a meciurilor de fotbal din Liga I in sezoanele din 2008 pana in 2011. Ioan Bendei a fost pus sub acuzare pentru dare de mita, iar alti doi sefi din aceeasi firma sunt cercetati pentru dare de mita si, respectiv, complicitate la infractiune.

Potrivit procurorilor, in perioada aprilie 2009 - mai 2011, cand era presedinte al LPF, Dragomir Dumitru a cerut 3,5 milioane de euro, din care a primit 3,1 milioane de euro de la Ioan Bendei, in contextul executarii, in acea perioada, a unui contract de cesiune a drepturilor de televizare a meciurilor de fotbal din Liga 1, incheiat in 8 aprilie 2008 intre LPF si consortiul constituit din doua societati comerciale, printre care si societatea administrata de Bendei.

Foto: Agerpres