Compania Digi Communications NV, unul dintre cei mai importanti furnizori de servicii de telecomunicatii din Romania si Ungaria, a anuntat marti primele rezultate financiare dupa listarea la bursa. Astfel, Digi a afisat un profit net trimestrial la nivel de grup de 15,8 milioane euro, in crestere cu 22% fata de aceeasi perioada din 2016, si venituri totale de 226,7 milioane euro, mai mari cu 13,5%.

Digi este o companie inregistrata in Olanda prin intermediul careia omul de afaceri Zoltan Teszari controleaza cea mai mare afacere, compania RCS & RDS, ce detine cea mai mare retea de cablu TV din Romania si a patra companie de telefonie mobila, Digi Mobil, potrivit News.ro.

Romania, principala piata pe care opereaza grupul controlat de omul de afaceri Zoltan Teszari, a generat venituri de164,9 milioane euro in primul trimestru, in crestere cu 14% fata de aceeasi perioada a anului trecut.

Digi a obtinut in primul trimestru, pe piata romaneasca, venituri de 44,9 milioane euro din televiziune prin cablu - unde este lider detasat al pietei - , in crestere cu 4,4% fata de aceeasi perioada din 2016, 42,2 milioane euro din internet fix si date (+5,2%), 37 milioane euro din telecomunicatii mobile (+34,1%), 6 milioane euro din telefonie fixa (-6,3%), 9,3 milioane euro din DTH (-5,1%) si 25,5 milioane euro din alte surse (+43,3%).

In Ungaria, a doua piata pentru grup, veniturile Digi au fost de 37,5 milioane euro in primul trimestru, in crestere cu 14,5%,iar veniturile din Spania au urcat cu 3%, la 20,8 milioane euro.

Datele financiare Digi, inainte de listare

Inainte de listare, compania a prezentat in premiera si datele financiare pe 2016. Astfel, in 2016, operatiunile Digi din Romania au generat incasari de 612,7 milioane euro, sau 72,7% din veniturile totale, afacerile din Ungaria au generat 137,9 milioane euro (16,4% din venituri), operatiunile din Spania au adus companiei 83 milioane euro (9,9%), iar afacerile din Italia au generat 9,2 milioane euro (1,1%).

Compania Digi s-a listat la Bursa de Valori Bucuresti la un pret de 40 lei/actiune, iar ultimul pret de inchidere a sedintei la bursa, de luni seara, a fost de 40,30 lei/actiune, la care valoarea de piata a companiei este de 4,03 miliarde lei (883 milioane euro).

