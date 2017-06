Trei sefi din Banca Transilvania (simbol bursier TLV) au vandut cumulat aproape 180.000 de actiuni ale institutiei de credit din Cluj-Napoca in ultima zi de tranzactionare a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) din aceasta saptamana, in valoare de peste jumatate de milion de lei, dupa ce pretul titlurilor au crescut in ultima perioada, la un maxim de 3 lei/titlu, fiind inregistrate operatiuni de vanzare-cumparare de 34 milioane de lei (7,46 milioane euro) numai in ultimele cinci zile de tranzactionare.

Directorul general adjunct pentru companii din cadrul BT, Andrei Dudoiu, cel care s-a ocupat de integrarea Volksbank dupa preluare, a vandut pe 31 mai 43.876 de actiuni la pretul de 2,9450 lei/titlu, unul dintre cele mai ridicate pentru banca, pentru care a incasat putin peste 129.000 de lei, potrivit News.ro.

El vanduse pe 25 mai un pachet de 698.000 de titluri, incasand 2,7987 lei pentru o actiune, astfel ca valoarea pachetului a ajuns la 1,95 milioane lei (circa 430.000 euro).

Ulterior, pe 29 mai a scos la vanzare inca o participatie de 100.000 de actiuni la pretul de 2,91 lei, in urcare, pentru care a primit 291.000 de lei, iar pe 30 mai a tranzactionat un pachet de 156.124 de titluri la 2,9290 lei/actiune, cu o valoare de circa 460.000 de lei.

In total, Dudoiu a incasat in urma tranzactiilor realizate in ultimele cinci zile lucratoare la bursa aproape 2,83 milioane de lei (620.000 euro) pentru circa 1 milion de actiuni.

Tot pe 31 mai au mai vandut din participatiile detinute directorul financiar al Bancii Transilvania, George Razvan Calinescu, care a renuntat la 125.000 de titluri, la un pret unitar de 2,9250 lei, pentru care a incasat 365.625 lei, dar si directorul de management al sistemelor informatice, Florin Pop. El a vandut 10.000 de actiuni, la pretul de 2,9350 lei, incasand 29.350 lei.

Pop a mai vandut cate un pachet de 10.000 de titluri pe 29 si 30 mai, cu 2,91 lei/actiune, respectiv 2,93 lei/actiune, obtinand in total aproape 90.000 lei prin vanzarea a 30.000 de actiuni.

Totusi, cea mai mare vanzare din ultimele cinci zile de tranzactionare pe bursa a realizat-o SIF Moldova cu titlurile Bancii Transilvania. Societatea a vandut pe 30 mai aproape 1,3 milioane de actiuni intr-o prima transa, la pretul de 2,9344 lei/titlu, pentru 3,3 milioane de lei (723.000 euro), dupa care a mai scos pe piata deals 9 milioane de actiuni, pe care le-a vandut cu 2,94 lei/titlu, obtinand 26,46 milioane lei (5,8 milioane euro).

La randul sau, directorul general al bancii, Omer Tetik, a tranzactionat pe 25 mai un pachet de 500.000 de titluri BT la 2,94 lei/titlu, pentru care a incasat 1,47 milioane de lei (322.000 euro).

Tranzactiile au fost intermediate la bursa de casa de brokeraj a bancii din Cluj-Napoca, BT Capital Partners.

Banca Transilvania, a doua institutie de credit de pe piata locala in functie de active, are 3,65 miliarde actiuni, listate la BVB, cu o valoare de piata de 10,94 miliarde lei (2,4 miliarde euro).

Valoarea titlurilor BT a crescut cu 26% de la inceputul anului, ajungand la 3 lei, pretul de inchidere de miercuri, ultima zi de tranzactionare dinaintea minivacantei de Rusalii. In prima zi de tranzactionare a anului, in 3 ianuarie, titlurile BT s-au vandut la pretul de 2,38 lei.

Banca a inregistrat in primul trimestru un profit net de 246,2 milioane lei (54,5 milioane euro), cu 7,7% mai mult decat in perioada similara a anului trecut, in conditiile in care veniturile operationale au scazut.

Sursa foto: AGERPRES FOTO