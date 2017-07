Listarea secundara, pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB), a companiei de investitii imobiliare Globalworth, a fost discutata de sefii companiei, insa operatiunea este putin probabila atat timp cat fondurile de pensii romanesti au interdictie sa faca plasamente in acest sector. Globalworth a listat saptamana aceasta, pe bursele din Bucuresti si Dublin, o emisiune de obligatiuni in valoare de 550 mil. euro (2,5 mld. lei).

Compania de imobiliare fondata si condusa de omul de afaceri grec Ioannis Papalekas este listata in prezent pe Bursa din Londra, segmentul AIM – dedicat companiilor de dimensiune medie-mica, aflate in crestere.

“Avand in vedere ca ne concentram pe investitii in Romania, am luat in considerare listarea secundara a actiunilor pe Bursa de Valori Bucuresti, insa faptul ca fondurile de pensii nu pot sa investeasca in companii imobiliare face dificil acest lucru. Fondurile de pensii reprezinta o buna parte din cererea investitorilor institutionali din piata de capital romaneasca”, a declarat Dimitris Raptis, director general adjunct si Chief Investment Officer in cadrul Globalworth.

Cititi articolul complet in Wall-Street PRO

Foto: Agerpres