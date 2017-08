Transgaz, un monopol al transportului de gaze naturale controlat de stat, a inregistrat in primul semestru din acest an un profit net de 400,5 milioane lei (87,5 milioane euro), in crestere cu 42,1% fata de aceeasi perioada a anului trecut, pe fondul cresterii cifrei de afaceri cu 26%, potrivit situatiilor financiare transmise vineri Bursei de Valori Bucuresti.