Autoritatile din Coreea de Nord au testat o bomba cu hidrogen, mai puternica decat orice bomba atomica, mentionand ca aceasta poate fi instalata pe o racheta balistica intercontinentala. Testul a provocat un cutremur de 6,3 grade pe scara Richter, potrivit institutului american de geofizica (USGS).

La scurt timp, presedintele american Donald Trump a postat pe Twitter ca SUA ia in considerare incetarea oricaror schimburi comerciale cu orice tara care are relatii de afaceri cu statul nord-coreean. De asemenea, intr-un anunt oficial, Casa Alba a anuntat ca Statele Unite sunt pregatite sa-si utilizeze capacitatile nucleare in cazul in care Coreea de Nord va continua sa faca amenintari.

La Bucuresti, majoritatea actiunilor companiilor locale au scazut luni, evolutie determinata in buna parte de aliniera la trendul international. “In lipsa lipsa altor stiri, astazi (n.red. luni) suntem influentati de ce se intampla pe plan extern; contextul din Romania oricum nu era unul foarte pozitiv dupa saptamana trecuta. Ma astept insa ca eventuala aparitie a unor evenimente si informatii cu impact la nivel local sa diminueze in urmatoarele zile efectele acestor tensiuni internationale pe BVB”, considera Marcel Murgoci, directorul de tranzactionare al casei de brokeraj Estinvest.

Sursa foto: Shutterstock