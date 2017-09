Bittnet Systems, unul dintre cele mai dinamice IMM-uri din sfera IT, este in acelasi timp si una dintre cele mai active companii pe Bursa de Valori Bucuresti. La putin timp dupa incheierea unui plasament privat de obligatiuni, in valoare de un milion de euro, necesar pentru finantarea achizitiei Gecad Net, Bittnet se pregateste si pentru lansarea unei majorari de capital cu aporturi in numerar.

Cristian Logofatu, co-fondator si CFO al companiei, a vorbit in emisiunea Profesionistii in investitii despre planurile companiei dupa anuntul de preluare a Gecad Net si la ce afaceri se asteapta dupa consolidarea activitatilor.

"Devine cel mai important obiectiv pentru ca nu am mai facut treaba asta niciodata pana acum; este important sa ne iasa bine si, daca lucrurile ne ies bine, ar fi un pas foarte important in devoltarea continua a companiei. Daca ne uitam la istoria de 10 ani a companiei, impliniti in februarie, am depasit durata medie de viata a unei companii. In 2017 am facut 30.000 de euro cifra de afaceri, iar in 2016 am facut 3 milioane de euro. Este o crestere de 100 de ori.

Am aliniat in asa fel formula de bonusare a tuturor actorilor, astfel incat nimeni sa nu vrea sa facem crestere neprofitabila. Totul este masurat la profitabilitate si atunci putem sa ne concentram pe crestere. Si atunci, o achizitie care ne va permite mai mult decat dublarea cifrei de afaceri, daca o executam corect, va creste si mai mult profitabilitatea.

Logofatu precizeaza ca, dupa consolidarea conturilor cu Gecad Net, firma rezultata ar putea sa incheie fie anul acesta, fie in 2018, cu o cifra de afaceri de peste 10 milioane de euro.