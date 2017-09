Actiunile de pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB) au scazut per ansamblu cu 7,4% in perioada verii si cu inca 1,7% luna aceasta, BRD si Banca Transilvania ajungand in prezent sa fie cu aproximativ 50% mai ieftine decat alte banci similare din regiune, din perspectiva indicelui PER.

Indicele PER (price-earnings ratio - P/E) reprezinta raportul dintre pretul din piata al unei actiuni si profitul inregistrat in ultimele 12 luni de respectiva societate, aratand astfel numarul de ani necesari pentru ca un investitor sa isi recupereze investitia din profitul companiei.

Banca Transilvania se tranzactiona la inceputul acestei saptamani la un PER de 7,7, in conditiile in care media unor banci similare din regiune era de 17,1. Pentru comparatie, Bank Pekao, una dintre cele mai mari trei banci din Polonia, are un PER de 17,5, in vreme ce OTP Bank (Ungaria) se tranzactioneaza la un PER de 11,8.

Actiunile Banca Transilvania au scazut cu 25% de la inceputul lunii iunie, corectia venind dupa o lunga perioada de apreciere, datorata preluarii Volksbank.

