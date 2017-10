Compania Transilvania Broker, al treilea cel mai mare broker de asigurari din Romania, va demara saptamana viitoare o oferta publica initiala (IPO) in vederea listarii Bursa de Valori Bucuresti. Intervalul de pret anuntat este cuprins intre 12 si 15,5 lei/actiune, compania urmand sa fie evaluata astfel la cel mult 38,7 mil. lei. (8,4 mil. euro).

Actionarii Transilvania vor sa vanda pe bursa 25% din companie (625.000 de actiuni), valoarea IPO-ului urmand sa varieze intre 7,5 mil. lei (pretul minim) si 9,68 mil. lei (pretul maxim).

Oferta publica este intermediata de brokerii de la Goldring, aceasta urmand sa se desfasoare in perioada 24 octombrie – 2 noiembrie (inclusiv). Daca IPO-ul va inregistra subscrieri pentru cel putin 50% din actiunile scoase la vanzare, oferta va fi considerata inchisa cu succes.

Investitorii care subscriu in primele doua zile lucratoare ale ofertei vor primi un discount de 7% fata de pretul final, in vreme ce subscrierile realizate in urmatoarele trei zile lucratoare vor primi un discount de 3%.

La sfarsitul anului trecut, Transilvania Broker avea o cota de piata de 5,8%, prime intermediate de 360 mil. lei si 925.000 clienti unici.

