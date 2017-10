Doua oferte publice initiale (IPO) de actiuni au fost demarate marti pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB), oferta Transilvania Broker fiind deja subscrisa integral de catre investitori. De cealalta parte, IPO-ul Sphera Group nu a atras foarte multe subscrieri in conditiile in care acesta nu include un discount pentru micii investitori.

Marti, la ora 15:00, investitorii au subscris 915.000 de actiuni Transilvania Broker (TBK), in conditiile in care intreaga oferta cuprinde cel mult 625.000 de actiuni. Majoritatea ordinelor (434 din 465) au fost facute la pretul maxim al ofertei, de 15,5 lei, subscrierile vizand 871.195 de actiuni.

Investitorii care subscriu in primele doua zile lucratoare ale ofertei (24 si 25 octombrie) beneficiaza de un discount de 7% din pretul final al ofertei, in vreme ce investitorii care subscriu in urmatoarele trei zile lucratoare (26, 27, 30 octombrie) dispun de un discount de 3%.

Tot marti a luat startul si IPO-ul Sphera Group, operatorul brandurilor KFC, Pizza Hut si Taco Bell in Romania. Pe transa investitorilor de retail, oferta inregistra ordine pentru 13.514 actiuni, in conditiile in care intregul IPO presupune vanzarea a 9,83 milioane de actiuni la un pret cuprins intre 12 si 15,5 lei/actiune.

Potrivit brokerilor din piata, diferenta de interes din prima zi pentru cele doua oferte a fost cauzata de discountul, sau lipsa discountului oferit fata de pretul final de oferta. In cazul Sphera, se estimeaza ca investitorii de retail interesati vor depune ordine spre sfarsitul IPO-ului, acestia nedorind sa isi blocheze banii in oferta timp de aproape doua saptamani daca nu beneficiaza de un discount.

Atat IPO-ul Transilvania Broker, cat si IPO-ul Sphera Group, se desfasoara in perioada 24 octombrie – 2 noiembrie.

