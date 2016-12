”Salutam decizia, in interes national, a presedintelui Romaniei. Este dreptul constitutional al domniei sale sa respinga propunerea si cu certitudine sunt foarte multe argumente. Noi consideram ca viitorul guvern al Romaniei trebuie ferit de orice fel de vulnerabilitati, mai ales intr-un context international extrem de complicat”, a scris, marti, pe pagina de Facebook, Raluca Turcan, conform News.ro.

Ea a tinut sa sublineze ca Romania nu trebuie sa dea semnale confuze sau contradictorii. De asemenea, liderul interimar al liberalilor a mai transmis ca Guvernul ”nu trebuie transformat intr-un guvern personal, de interpusi, aflat la dispozitia domnului Liviu Dragnea”.

”PSD ne-a anuntat ca are zeci de mii de specialisti. Daca acest lucru este adevarat, se vor gasi si alte nume de prim-ministru, de preferat persoane cu o activitate cunoscuta, fara vulnerabilitati si fara condamnari”, a aratat Raluca Turcan. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca nu accepta propunerea PSD-ALDE ca Sevil Shhaideh sa ocupe functia de premier.

"Saptamana trecuta, cand am avut consultari cu partidele, PSD si ALDE, care au tinut sa vina impreuna, mi-au propus-o pe doamna Sevil Shhaideh pentru pozitia de prim-ministru. Am cantarit cu grija argumentele pro si contra si am decis sa nu accept aceasta propunere. In consecinta, solicit coalitiei PSD-ALDE sa faca alta propunere", a declarat presedintele. Propunerea PSD-ALDE ca Sevil Shhaideh sa fie premier a fost facuta in 21 decembrie.

Sursa foto: contul personal de Facebook