Intre anii 2000 si 2016, premierii propusi in urma alegerilor parlamentare au fost Adrian Nastase, Calin Popescu Tariceanu, Emil Boc si Victor Ponta . In urma demisiei lui Victor Ponta, la guvernare a ajuns primul premier tehnocrat, Dacian Ciolos, care a condus Guvernul de la finalul lui 2015 pana la finalul anului 2016. O mare parte din premierii care au guvernat Romania dupa anii 2000 au avut probleme cu legea. Doi dintre ei, Calin Popescu-Tariceanu si Victor Ponta au fost trimisi in judecata, iar Adrian Nastase a fost condamnat la inchisoare cu executare in doua dosare. Va prezentam care au fost prim-ministrii Romaniei incepand cu anul 2000.

Adrian Nastase ( 28 decembrie 2000- 21 decembrie 2004)

Adrian Nastase a fost ales prim-ministru in anul 2000 din partea PDSR, partid care apoi, in 2001, s-a unificat cu Partidul Social Democrat Roman, schimbandu-si numele in Partidul Social Democrat, numindu-l ca presedinte al partidului pe Adrian Nastase.

Adrian Nastase a candidat apoi la alegerile prezidentiale din 2004. In al doilea tur de scrutin a fost invins de Traian Basescu, candidatul Aliantei Dreptate si Adevar.

Adrian Nastase a fost condamnat de instanta suprema, la doi ani de inchisoare cu executare in dosarul “Trofeul calitatii”. El a fost incarcerat in 26 iunie 2012 si pus in libertate la 18 martie 2013, dupa ce Tribunalul Bucuresti a admis cererea lui de eliberare conditionata. Aceasta a mai fost condamnat de instanta suprema si in 6 ianuarie 2014, in dosarul Zambaccian la patru ani de inchisoare cu executare. Cele doua pedepse au fost contopite. Fost prim-ministru a fost eliberat pe 21 august 2014 dupa ce a executat, in total, 556 de zile de inchisoare. Magistratii I-au interzis sa mai ocupe o functie publica 5 ani de zile.

Calin Popescu Tariceanu ( 29 decembrie 2004 -28 decembrie 2007)

Calin Popescu Tariceanu a fost numit prim-ministru al Romaniei, din partea PNL, la finalul anului 2004. Acesta a fost presedinte al Partidului National Liberal din 2005 pana in 2009. In anul 2014, Calin Popescu- Tariceanu a fost ales presedinte al Senatului Romaniei. Tot in 2014 acesta a candidat la alegerile presedentiale unde a obtinut un procent de 5,36% din numarul total de voturi.

Calin Popescu Tariceanu, a fost trimis in judecata, in data de 7 iulie 2016, de procurorii DNA pentru infractiunile de marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului, in legatura cu declaratiile date ca martor in dosarul retrocedarii unei suprafete din Padurea Snagov si a fermei Baneasa, in care sunt trimisi in judecata Printul Paul, Remus Truica, Tal Silberstein si Dan Andronic.

Emil Boc ( 22 decembrie 2008 - 6 februarie 2012)

Emil Boc a fost prim ministru al Romaniei in perioada 22 decembrie 2008 – 6 februarie 2012. Acesta a ocupat functia de presedinte al Partidului Democrat, respectiv al Partidului Democrat Liberal. La alegerile locale din 2016 a obtinut un nou mandat de primar al Clujului. Emil Boc a fost audiat ca martor in mai multe dosare.

Victor Viorel Ponta ( 7 mai 2012 - 4 noiembrie 2015)

A detinut functia de prim-ministru al Romaniei din 7 mai 2012 pana la demisia sa din 4 noiembrie 2015. Acesta are doua dosare penale pe rol. Ponta a fost trimis in judecata, in septembrie 2015, alaturi de Dan Sova, pentru nu mai putin de 17 infractiuni de fals si inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalare de bani in dosarul Turceni- Rovinari. De asemenea, in septembrie 2016, Victor Ponta a fost pus sub urmarire penala, alaturi de Sebastian Ghita, intr-un dosar in care este acuzat pentru infractiuni comise in legatura cu vizita lui Tony Blair in Romania, in 2012, conform News.ro.

Procurorii au dispus si masuri preventive impotriva lui Ponta in acest dosar: control judiciar si sechestru asigurator pe unul dintre apartamentele detinute de fostul prim-ministru. Victor ponta a fost reales pentru inca un mandat de deputat de Gorj, in cadrul alegerilor din decembrie 2016.

Dacian Julien Ciolos (17 noiembrie 2015 - prezent)

Este un inginer agronom, prim ministru al Romaniei din 17 noiembrie 2015. Acesta a ocupat functia de comisar european pentru domeniul agriculturii in cadrul Comisiei Europene intre 2010-2014. A condus primul guvern tehnocrat al Romaniei.

Intre 2000 si 2016 au fost si o serie de prim-ministri interimari, a caror perioada in fruntea guvernului nu a depasit mai mult de 4 luni. Acestia au fost:

- Eugen Bejinariu (PSD) - 21 decembrie 2004- 28 decembrie 2004

- Catalin Predoiu (IND) - 6 decembrie 2012 - 9 decembrie 2012

- Mihai Razvan Ungureanu (IND) - 9 februarie 2012 - 7 mai 2012

- Sorin Cimpeanu (ALDE) - 5 noiembrie 2015 - 17 noiembrie 2015

Dupa alegerile parlamentare din decembrie 2016, majoritatea formata din PSD si ALDE asteapta ca presedintele Klaus Iohannis sa accepte cea de-a doua propunere a acestora - Sorin Grindeanu. Presedintele a respins prima propunere facuta de PSD, considerand ca Sevil Shhaideh nu este potrivita pentru postul de prim-ministru.

