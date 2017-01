Primul deceniu in Uniunea Europeana, 1 ianuarie 2007 – 1 ianuarie 2017, le-a adus romanilor, in primul rand, libertate de miscare in interiorul acestui organism european in care tara noastra a intrat dupa negocieri care au inceput in februarie 2000. De aseemnea, accesul la piata muncii a fost un beneficiu vizibil. „In primul rand, Romania a castigat cateva miliarde bune in fiecare an si nu vorbesc aici de fondurile europene, pentru ca dupa cate am vazut la noi e mereu greu de atras aceste fonduri. Ma refer banii adusi de milioanele de romani care pot lucra in UE. Posibilitatea circulatiei si a muncii in UE sunt indiscutabil, cele mai mari beneficii pentru Romania. Un alt beneficiu: faci parte din zona decidenta. Nu folosim la maxim acest aspect care tine de apartenenta la UE. Insa, suntem acolo si conteaza acest lucru““, a declarat pentru „Adevarul“ sociologul Alfred Bulai.

Citeste articolul integral pe Adevarul.

Sursa foto: Pixabay/Pexels