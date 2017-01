Dorin-Sandu Voicu a ocupat, intre 1995 si 2015, functia de sef al structurii din Teleorman a Administratiei Rezervelor de Stat, iar o vreme a fost director- general interimar la Apele Romane. Tot prin decizie a lui Sorin Grindeanu, sefia Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale a fost preluata de catre Aurel Gheorghe, care a mai condus ANRM pana in 2015, conform News.ro.

In functia de secretar de stat la Ministerul Tineretului si Sportului a fost numita Gabriela-Maria Podasca (32 de ani). Ea a fost consilierul personal al lui Victor Ponta in 2008-2009, perioada in care acesta ocupa functia de ministru pentru Relatia cu Parlamentului. In 2009-2012 a fost consilier in cadrul grupului parlamentar al PSD. In 2012 a fost aleasa deputat, dar la alegerile din 11 decembrie 2016 nu a reusit sa obtina un nou mandat. La Ministerul Afacerilor Interne a fost numit secretar de stat Mihai-Dan Chirica, care pana acum a activat in MAI la Directia Audit Public Intern.

