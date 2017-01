“Eu nu am cerut anchetarea averii lui Iohannis. De aceste lucruri se ocupa alte autoritati, cum este ANI. Eu am cerut verificarea unor informatii ale domnului Iohannis. In campanie electorala, domnia sa a afirmat ca din banii de meditatii a cumparat o seama de imobile. Avem cu totii prieteni profesori, am intrebat si eu prieteni care sunt profesori renumiti si care fac meditatii si care mi-au spus ca este imposibil ca din veniturile din meditatii sa faci asa ceva”, a precizat Varujan Vosganian, conform News.ro.

Senatorul a mai spus ca ar trebui “ca aceste afirmatii sa fie verificate, pentru ca e vorba de niste venituri care sunt cuantificabile si orice venit trebuie trecut intr-o declaratie de venituri si trebuie sa urmeze regimul fiscal legal”. Varujan Vosganian a precizat ca a cerut Ministerului de Finante si ANAF sa faca o evaluare a veniturilor si impozitelor platite de catre Klaus Iohannis.

“Domnul Iohannis a continuat cu campania sa de acuzare, dupa parerea mea frizand chiar si incalcarea drepturilor omului, privind unele persoane cercetate privind evaziunea fiscala. Mie mi se pare ca o persoana care se face apostolul respectarii legalitatii trebuie sa fie prima care sa aiba situatia clarificata. Motiv pentru care am facut o scrisoare ministrului Finantelor, cu rugamintea sa faca o evaluare a veniturilor si impozitelor platite de domnul Iohannis si sa confirme, nu cati bani a primit domnul Iohannis, dar macar sa ne confirme autenticitatea acestei afirmatii. Eu imi doresc ca ANAF Sibiu sa nu ne dea un raspuns asa cum ne-au dat guvernele succesive privind contractul Bechtel”, a conchis senatorul ALDE.

