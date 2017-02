Printre cei care vor scapa de dosare ca urmare a adoptarii ordonantei prin care sunt modificate Codul Penal si Codul de Procedura Penala se numara Liviu Dragnea, Gabriel Oprea, Nicusor Constantinescu, Marian Vanghelie, Elena Udrea, Cristian Popescu Piedone, Dan Nica, Alexandru Athanasiu, Ioan Lascar, Eugen Bejinariu. De asemenea, procesul pompierilor implicati in cazul Colectiv va fi inchis, ca si dosarul fostului ministru de Externe Titus Corlatean, acuzat ca a impiedicat votul in diaspora, in favoarea candidatului la presedintie Victor Ponta.

Sursa foto: Shutterstock/Nirat.pix