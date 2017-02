Procurorul general Augustin Lazar a declarat, vineri, inaintea sedintei CSM, ca in cursul zilei va ataca la instanta Ordonanta de Urgenta prin care sunt modificate Codul Penal si Codul de Procedura Penala.

"In cursul zilei de atazi o vom ataca in instanta", a spus Lazar, referindu-se la actul normativ. De asemenea, parchetul instantei supreme a trimis, joi, Avocatului Poporului solicitarea de a sesiza Curtea Constitutionala in privinta ordonantei de modificare a codurilor penale, invocand mai multe incalcari ale unor articole din Constitutie, conform News.ro.

"In cursul zilei de astazi, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a transmis spre analiza Avocatului Poporului solicitarea de a sesiza Curtea Constitutionala, in temeiul dispozitiilor art. 146 lit. d teza finala din Constitutie si respectiv art. 13 alin. 1 lit. f din Legea nr. 35/1997 republicata, cu exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgenta nr. 13/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum si a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala", a anuntat Ministerul Public.

