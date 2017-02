Senatorii au aprobat, in plen, proiectul de Lege de respingere a OUG 13/2017 inregistrandu-se 100 voturi ”pentru”, noua abtineri si unul ”impotriva”, conform News.ro .

Dezbaterile asupra OUG 13 au durat aproximativ o ora si jumatate. PMP a anuntat, prin vocea liderului de grup, ca senatorii formatiunii se vor abtine, in timp ce Calin Popescu Tariceanu a parasit sala inainte de votul final, afirmand ca senatorii ALDE sa decida singuri cum vor sa voteze.

De altfel, Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, a refuzat sa conduca sedinta de plen in care a fost respinsa OUG 13, delegandu-l in locul sau pe unul dintre cei patru vicepresedinti, social-democratul Nicolae Badalau. Tariceanu a stat pe tot parcursul sedintei in bancile alocate senatorilor ALDE. Legea de respingere a ordonantei de urgenta 13, prin care au fost modificate codurile penale, a primit, cu unanimitate de voturi, raport de aprobare, luni, din partea Comisiei juridice a Senatului.

Amendamentele aprobate i-au apartinut senatorului USR, George Dirca. El a propus schimbarea titlului actului normativ din lege de aprobare a OUG 13 in lege de respingere. De asemenea, Dirca a propus reformularea articolului unic al legii: ”Se respinge ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea si completarea legii nr. 286/2009 privind Codul penal si a legii nr. 235/2010 privind Codul de procedura penala”. Ambele amendamente au fost votate in unanimitate de senatorii Comisiei juridice.

Senatorul USR George Dirca a mai propus trei amendamente prin care solicita sa se precizeze in legea de respingere a OUG 13 ca respectiva ordonanta a fost abrogata si ca nu a produs efecte. Propunerile sale au fost insa respinse de comisie, el fiind singurul care a votat pentru aprobarea lor.

