Prima remaniere in Guvernul condus de Sorin Grindeanu. Patru ministere vor fi conduse de alti oameni. La Palatul Parlamentului este in plina desfasurare o sedinta PSD. Acestea sunt numele anuntate in cadrul coalitiei de guvernare. Tot astazi va fi hotarata si soarta primarului din Iasi, Mihai Chirica, vicepresedinte PSD si sef al organizatiei judetene a social-democratilor, conform Digi24.ro.