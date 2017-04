”Daca datele confirma atacul chimic din Siria, din localitatea Khan Shaykhun, in urma caruia au murit in chinuri oribile mai multi civili si copii, atunci reactia militara a Statelor Unite este perfect justificata si ar trebui sustinuta si de alte natiuni”, a afirmat Liviu Dragnea.

Acesta sustine ca reactia SUA nu survine intr-o chestiune strict militara, ci dupa o crima impotriva umanitatii care ar trebui sanctionata ”cu severitate maxia”.

”Orice atac care in mod deliberat vizeaza decimarea in masa a civililor si a copiilor se incadreaza in categoria actelor teroriste, pentru ca efectul este instaurarea unei stari de teroare in randul populatiei civile. In opinia mea, astfel de actiuni trebuie combatute fara niciun fel de rezerve.

Baza al-Shaayrat, situata in provincia Homs, a fost bombardata, in noaptea de joi spre vineri, cu 23 de rachete de croaziera de tip Tomahawk, dintre cele 59 lansate de la bordul navelor americane USS Porter si USS Ross care se afla la Marea Mediterana.

Atacul american are loc in urma unui presupus atac chimic asupra localitatii Khan Sheikhoun, in provincia Idleb (nord-vest), marti, soldat cu cel putin 86 de morti - inclusiv 30 de copii -, imputat regimului sirian de catre Washington.

Sursa foto: Agerpres Foto