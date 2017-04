Klaus Iohannis a afirmat, sambata, inaintea reuniunii Consiliului European de la Bruxelles, ca negocierile cu Marea Britanie pentru iesirea acesteia din Uniunea Europeana trebuie purtate in bloc de statele UE, fara negocieri separate, iar acordul trebuie sa fie unul global, nu sectorial.

”Trebuie sa fie excluse negocierile separate si negocierile sectoriale. UE-27 trebuie sa fie unita, sa negocieze cu o singura voce si rezultatul nu poate fi unul pe bucatele (...) Toti pentru unul, unul pentru toti si nimic nu este agreat pana nu se agreaza totul”, a afirmat presedintele Klaus Iohannis, potrivit News.ro.

Pe de alta parte, el a sustinut ca negocierile trebuie sa se desfasoare in etape: mai intai pentru acordul de iesire a Regatului Unit din Uniunea Europeana, apoi relatiile post-Brexit dintre cele doua entitati.

”Relatia dintre Uniunea si Marea Britanie de dupa iesire nu poate fi negociata simultan cu iesirea ordonata. Atunci este clar ca avem nevoie de o etapizare. Trebuie sa incepem cu iesirea, iar cand suntem lamuriti destul de clar - unii evalueaza intr-un scenariu optimist ca ar fi posibil sa se intample acest lucru pana la sfarsitul anului - atunci sa evaluam daca am facut sau nu progres suficient. Daca am facut, atunci putem, de principiu, sa incepem si negocierile pentru ce va fi dupa”, a mai spus Iohannis.

Conform programului anuntat, Klaus Iohannis participa la ora 13.30 (ora Romaniei) la reuniunea Consiliului European cu presedintele Parlamentului European, la ora 14.15 urmand sa aiba loc dejunul de lucru al sefilor de stat si de Guvern. In jurul orei 16 este asteptata conferinta de presa a presedintelui Consiliului European Donald Tusk si a presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker.

Purtatorul de cuvant al sefului statului, Madalina Dobrovolschi, a prezentat vineri principalele teme pe care le va sustine presedintele la Bruxelles.

"Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, se va afla la Bruxelles, unde va participa la reuniunea speciala a Consiliului European in format UE 27. Aceasta reuniune este prilejuita de faptul ca Marea Britanie a notificat in legatura cu dorinta de a parasi Uniunea Europeana, conform articolului 50 al Tratatului UE", a declarat Madalina Dobrovolschi, la Palatul Cotroceni, precizand ca la aceasta reuniune se va incerca gasirea unui mandat general de negociere in privinta Brexit.