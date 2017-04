Traian Basescu a afirmat ca, in timpul cat a fost presedinte nu au lipsit in Romania vaccinurile si citostaticele, el raspunzand la un comentariu la o postare de-a sa pe Facebook, in care critica lipsa de reactie a Guvernului privind lipsa vaccinurilor. Autorul comentariului il acuza pe Basescu de ipocrizie afirmand ca situatia era aceeasi si in timpul mandatului sau, iar acum imputa actualului guvern criza aprovizionarii cu vaccinuri si medicamente impotriva cancerului.

Comentariul a fost facut la postarea lui Traian Basescu in care acesta sustinea ca cei care trebuiau sa gestioneze aproizionarea cu vaccinuri si citostatice ar trebui judecati pentru abuz in serviciu, potrivit News.ro. "Si pe vremea cand erati presedinte.. La fel era.. Sau mai rau... Chiar n-aveti o oglinda sa va vedeti cat de ipocrit sunteti?! Sunteti toti o apa si un pamant, numai excroci in politica asta, mai ales a ultimilor ani...", a scris un cititor al paginii de Facebook al fostului presedinte.

In replica, Traian Basescu a afirmat ca, in timpul presedintiei sale, nu au lipsit medicamentele, admitand insa ca acesta a fost meritul guvernelor. "Oricat iti este de scurta memoria, nu pot sa nu-ti amintesc faptul ca in mandatul meu nu au lipsit nici vaccinurile si nici citostaticele, dar acesta nu a fost meritul meu, ci al guvernelor. Ce-i drept, unele medicamente erau ceva mai scumpe, dar se gaseau. (Atentie la cum scrii «excroci». Da prost sa scrii ca un om fara carte, cand ataci gratuit un fost presedinte. Ai putea face un mic efort sa pari a fi un om instruit)", a raspuns fostul presedinte.

Unui alt cititor care spusese "Traiane, te leaga astia curand", Basescu i-a raspuns cu o intrebare: "Pe cuvantul tau de onoare?". In postarea sa de vineri, fostul presedinte afirma ca unele persoane vinovate de criza vaccinurilor ar trebui acuzate de abuz in serviciu si afirma ca Liviu Dragnea si ministrul Sanatatii au facut pe acest subiect "declaratii idioate".

"Domnule Sorin Grindeanu, domnule Augustin Lazar, mor copii, mor, inainte de vreme, oameni bolnavi de cancer. Oare s-a dezincriminat abuzul in serviciu? (...) Nimeni nu este acuzat de abuz in serviciu pentru lipsa vaccinurilor pentru copii si nici pentru lipsa din farmacii a citostaticelor de care depinde viata celor bolnavi de cancer. Totusi, domnule Grindeanu, mor copii, mor oameni. Avem, in schimb, parte de declaratii idioate ale lui Liviu Dragnea si ale ministrului sanatatii. Sau, poate, abuzul in serviciu, ca sanctiune penala, este bun pentru vanatoarea selectiva si nu prezinta niciun fel de interes a fi aplicat acolo unde chiar este cazul", sustine Basescu, potrivit unei postari pe pagina de socializare.

Fostul sef al statului sustine ca dreptul la ocrotirea sanatatii este un drept fundamental, iar omisiunea de a asigura vacinurile pentru copii si medicamente pentru cei bolnavi de cancer ar fi un abuz in serviciu.

"Citez «Comisia de la Venetia considera (ca) prevederile penale nationale cu privire la abuzul in serviciu,....trebuie interpretate in sens ingust si aplicate cu un prag inalt, astfel incat sa poata fi invocate numai in cazuri in care fapta este de natura grava, cum ar fi spre exemplu: infractiuni grave impotriva proceselor democratice nationale, incalcarea drepturilor fundamentale,...samd.»", mai scrie Traian Basescu care a invocat si dreptul la ocrotirea sanatatii prevazut in Constitutie.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi, la Parlament, intrebat despre proiectul Legii vaccinarii care a fost pus in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Sanatatii, ca are „foarte mari" rezerve in ceea ce priveste obligativitatea vaccinarii copiilor. „Eu am foarte mari rezerve pentru a obliga, pentru a fi o masura obligatorie. Va spun sincer, am foarte mari rezerve aici", a spus Liviu Dragnea.