Serban Nicolae detinea functiile de presedinte al Comisiei juridice din Senat si de lider al grupului senatorilor PSD.

Urmare a nemultumirilor legate de ceea ce s-a intamplat in Comisia juridica a Senatului in privinta proiectului Legii gratierii, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat inca de zilele trecute ca va fi discutata situatia lui Serban Nicolae in CExN si ca vor fi propuse si sanctiuni.

Surse din partid au declarat pentru News.ro ca in sedinta CExN, initial i s-a lasat lui Serban Nicolae posibilitatea ca el sa se retraga din respectivele functii. In urma refuzului acestuia, a fost supusa la vot sanctionarea acestuia.

Totodata, s-a decis ca in functia de lider de grup sa fie desemnat Mihai Fifor, iar presedintia Comisiei juridice a Senatului sa fie preluata de Robert Cazanciuc.

Dragnea: Nicolae a sustinut gratierea faptelor de coruptie si si-a convins colegii sa voteze

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca Serban Nicolae a sustinut amendamentele privind gratierea faptelor de coruptie si i-a convins pe colegii sai din Comisia juridica sa le voteze, chiar daca nu erau agreate de partid, motiv pentru care era firesc ca acesta sa fie schimbat de la sefia comisiei si din postul de lider de grup.

„A aparut aceasta neincredere si aceasta lipsa de comunicare, aceasta lipsa de dorinta de comunicare intre presedintele partidului, conducerea partidului si liderul de grup, a aparut fireasca aceasta propunere ca liderul de grup sa fie schimbat si sa fie sustinut politic domnul Mihai Fifor. De asemenea, atat timp cat in Comisia juridica de la Senat colegii nostri, care au adoptat niste amendamente fara sa fie sustinute de partidul care i-a propus, si presedintia Comisiei juridice a fost schimbata. Aici nu este vorba de libertatea de opinie, libertatea votului, dar si domnul Serban Nicolae ca si presedinte al Comisiei Juridice a mers acolo sustinut politic de catre partid si si-a dat acordul, a sustinut, si a convins si colegii de partid sa sustina niste amendamente pe care partidul nu le sustine”, a explicat liderul PSD.

Nicolae Bacalbasa, suspendat din PSD

Comitetul Executiv National al PSD a decis, miercuri, suspendarea din partid a deputatului Nicolae Bacalbasa, pentru sase luni, din cauza comportamentului din plenul Parlamentului de marti, au declarat surse din partid.

Deputatul PSD Nicolae Bacalbasa a lansat marti, in cadrul dezbaterilor din plenul comun al Camerei Deputatilor si Senatului pe tema comisiei de ancheta a prezidentialelor din 2009, un atac dur la adresa opozitiei, el spunand despre o colega parlamentar careia nu i-a rostit numele ca face fractura „daca mai da cu labele”, afirmatia sa fiind urmata de gesturi obscene.

In semn de protest fata de declaratia acestuia, parlamentarii USR au parasit sedinta de plen.

„Colegul meu de la Vaslui – tot Vasluiul: violuri si discursuri bune in Parlament ofera Vasluiul! Eu sunt fractiunea care nu-si tine gura din Parlamentul roman. Eu unul nu o sa ma las speriat de amenintarile distilate ale doamnei Gurgan, Curcan, imi scapa, ma scuzati, sunt batran”, a spus Bacalbasa de la tribuna.

Presedintele de sedinta, deputatul PSD Gabriel Vlase, a intervenit si i-a cerut lui Nicolae Bacalbasa sa-si incheie discursul, solicitare de care social-democratul nu a tinut cont.

Bacalbasa si-a continuat atacul, spunand despre o colega parlamentar careia nu i-a rostit numele ca va face fractura daca „mai da cu labele”, a aratat o serie de semne obscene. „Da cu labele, vezi ca faci fractura, vezi domnisoara ca faci fractura si pe urma nu mai poti sa ...votezi”, a spus deputatul PSD.

Dragnea: Nu putem fi de acord cu tipul de interventie publica intr-un mod necivilizat si obscen

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus ca deputatul Nicolae Bacalbasa a fost suspendat pentru sase luni din PSD deoarece partidul nu poate fi de acord cu interventii publice ”necivilizate” si ”obscene”, precizand ca, daca Bacalbasa nu isi va revizui limbajul si comportamentul, va fi adoptata o alta masura impotriva sa.

”Nu putem fi de acord cu tipul de interventie de la tribuna Parlamentului, de interventie publica, intr-un mod necivilizat si, de multe ori, obscen. PSD este un partid civilizat, in tot anul 2016, in cele doua campanii, si locale, si parlamentare eu am cerut colegilor mei: (…) nu acceptam ca si partid astfel de atitudini necivilizate, gesturi obscene, cuvinte care nu pot caracteriza un partid ca PSD”, a declarat Liviu Dragnea, potrivit News.ro.

Liderul PSD a precizat ca, in cazul in care Nicolae Bacalbasa nu isi va revizui comportamentul si limbajul, va fi adoptata o alta masura impotriva sa.

”Nu inseamna ca noi nu permitem colegilor nostri sa intre in dezbateri, sa critice sau sa raspunda la atacuri de multe ori care ies din zona civilizatiei (…) Sper ca domnul Bacalbasa sa inteleaga in aceasta perioada de sase luni ca nu poate continua asa ca si membru de partid si parlamentar propus si sustinut de PSD in Parlamentul Romaniei. Daca dupa aceasta perioada nu va intelege ca trebuie sa intre in modul in care comunica PSD, atunci o sa adoptam alta masura”, a mai spus Dragnea.

Sursa foto: Facebook/Serban Nicolae