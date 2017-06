Ambasadorul Romaniei la Londra, Dan Mihalache, a declarat ca atacul terorist din Londra "i-a stricat putin seara". Mai mult, acesta a explicat ca nu isi poate planifica evenimentele persoanale in functie de atentatele teroriste, iar el a fost pus in situatia ca, in loc sa isi faca "datoria crestineasca", a trebuit sa se ocupe de celula de criza.

"Eu nu pot sa imi planific nasiile in functie de atentate. Mi-a stricat un pic seara, dar asta nu inseamna ca nu am lucrat cu colegii foarte strans ca sa vedem ce e de facut. Asta e viata", a declarat Dan Mihalache pentru Gandul.info, relateaza News.ro.

Ulterior, ambasadorul Romaniei la Londra, a explicat la Realitatea TV: "Eu cred ca suntem inca oameni cu mintea la noi si intelegem ca sunt evenimente personale care se planifica, le-ati avut si dvs, fiecare om. Ce, sa stam cu arma la picior. A fost un eveniment nefericit. Important e nu unde am fost eu, ci ca celula de criza a functionat, am luat caz cu caz, persoanele erau in regula, am verificat si chestiunea cu cei doi arestati, sistemul trebuie sa functioneze".

Dan Mihalache a reluat ideea ca seara i-a fost stricata de atacul din Londra.

"Atunci cand esti nas de cununie si intervin astfel de evenimente se strica sau nu seara? In loc sa ma ocup de ce era datoria mea crestineasca, m-am ocupat de celula de criza. Sa nu exageram, sa ramanem oameni cu judecata normala", a afirmat ambasadorul.

O duba a intrat in pietoni pe London Bridge, sambata seara, catre ora locala 22.00 (duminica, 0.00, ora Romaniei), iar apoi trei barbati au iesit din masina si au injunghiat oameni in apropiere, in Borough Market.

Cei trei barbati purtau centuri explozive false. Cei trei suspecti au fost impuscati mortal in opt minute de la primul apel de urgenta la 999. Atacurile teroriste s-au soldat cu sapte morti si 48 de raniti.

CITESTE SI: ISIS revendica atacurile de la Londra. Ce spune MAE despre presupusa implicare a romanilor in incidente

Sursa foto: Facebook/Dan Mihalache