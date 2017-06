Presedintele Klaus Iohannis a semnat, marti, decretul privind desemnarea lui Mihai Tudose in calitate de candidat la functia de prim-ministru.

"Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat decretul privind desemnarea lui Mihai Tudose in calitate de candidat la functia de prim-ministru, pentru a cere votul de incredere al Parlamentului asupra programului si listei noului Guvern, potrivit art. 103 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata", a transmis, marti, Administratia Prezidentiala.

Mihai Tudose are maximum 10 zile la dispozitie pentru a propune o lista de ministri si a cere votul de incredere al Parlamentului, potrivit News.ro.

”PSD si ALDE sustin ca au in continuare o majoritate in Parlament. Aceste doua formatiuni politice s-au prezentat impreuna la consultari si au inaintat o propunere, in persoana domnului Tudose”, a spus Klaus Iohannis, luni, intr-o scurta declaratie de presa sustinuta la Cotroceni.

De asemenea, seful statului a constatat ca partidele din opozitie in principal nu au avut propuneri concrete pentru pozitia de prim-ministru si nici nu observat existenta unei intelegeri politice intre ele.

”Pe de alta parte, criza prin care trecem dauneaza grav Romaniei, economiei romanesti, imaginii Romaniei in lume si opinia mea este ca aceasta criza trebuie terminata foarte repede. Trebuie sa avem cat se poate de repede un guvern care sa incerce sa rezolve problemele aparute din cauza acestei crize pornite din interiorul PSD”, a spus presedintele.

In aceste conditii, Iohannis a anuntat ca accepta propunerea facuta de PSD-ALDE. ”Il desemnez pe domnul Tudose ca viitor prim-ministru care va avea discutii in zilele urmatoare si se va prezenta cu o echipa guvernamentala. Solicit partidelor parlamentare sa se apuce imediat de elaborarea unei agende care permite finalizarea procedurilor parlamentare in cursul acestei saptamani”, a mai spus Iohannis.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, afirma luni ca noul Guvern trebuie sa depuna juramantul la Palatul Cotroceni pana joi.

Sursa foto: presidency.ro