Presedintele Klaus Iohannis a cerut noului Guvern, dupa ceremonia de depunere a juramantului sa inceteze ”topaiala fiscal-bugetara” si sa respecte toate angajamentele pe care Romania si le-a asumat fata de tarile partenere si aliate din Uniunea Europeana si NATO. El a avertizat ca PSD-ALDE a bagat tara in criza, dupa primele sase luni de guvernare, fiindca nu a stiut sa guverneze.

"Ati bagat tara in criza fiindca nu ati stiut sa guvernati. (…) Fie ca aceasta a doua incercare de guvernare sa aiba mai mult succes decat prima. Eu mi-o doresc, romanii si-o doresc si pot doar sa sper foarte tare ca si dumneavoastra va doriti acelasi lucru", a spus Iohannis, potrivit News.ro.

De asemenea, seful statului a Iohannis a atras atentia noilor ministri si liderilor PSD-ALDE ca programul de guvernare cu care coalitia a venit in fata romanilor in alegeri a fost schimbat in "puncte esentiale", precizand ca acum majoritatea nu mai poate folosi argumentul ca este un program votat de romani.

"Gasim coalitia cu un nou Guvern si, surprinzator, cu un nou program de guvernare. Noi taxe se anunta pentru romani, noi impozite. Dupa ce abia am promulgat legea prin care cresc salariile romanilor, deja se anunta contramasuri. Programul de guvernare a fost schimbat in puncte sensibile. Nu veti mai putea merge in fata romanilor cu argumentul ca acest program de guvernare a fost votat", le-a spus Iohannis membrilor Guvernului.

El a afirmat ca este "dreptul legitim" al coalitiei de a schimbat programul de guvernare, insa a subliniat problema trecerii, in doar sase luni, de la reduceri de taxe la reintroduceri de taxe.

Iohannis: Nu doresc sa mai vad "sincope" de genul OUG 13

Totodata, presedintele i-a atentionat pe noii ministri ca nu doreste sa mai vada "sincope" de genul OUG 13, cerand ca ei sa guverneze responsabil si sa respect.

"Va solicit sa guvernati in asa fel incat sa ne incadram in marja de deficit de 3% din PIB. Va solicit sa guvernati in asa fel incat romanii sa aiba garantia ca Guvernul Romaniei apara si promoveaza statul de drept. Nu-mi doresc niciodata sa mai avem sincope de tipul Ordonantei 13", a spus Iohannis, la ceremonia de depunere a juramantului.

El le-a cerut ministrilor sa faca "tot ce este necesar" pentru a arata partenerilor din NATO, din UE "ca suntem oameni seriosi, suntem o tara serioasa".

"Dovediti ca stim sa respectam angajamentul de 2% pentru cheltuieli de Aparare, asa cum am promis aliatilor din NATO. Dovediti ca suntem capabili sa tinem deficitul bugetar sub control, sa promovam investitii publice si private, sa avem in continuare crestere economica, asa cum ne-am angajat fata de partenerii din UE", a mai spus Iohannis.