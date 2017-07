Vrei sa citesti un articol care lauda PSD, in care vei citi cum Gabriela Firea conduce cu o mana ferma, dar calda, Capitala tarii? Vrei sa citesti despre cum bugetul statului este bine investit si cum PSD, in frunte cu Big Brother Liviu Dragnea, se gandeste la bunastarea romanilor, indiferent de patura sociala? Vrei sa citesti despre cum deciziile politice se iau prin consultari ample cu mediul de afaceri? Daca da, te invitam sa nu continui, caci ceea ce va urma este complet opus. Lucruri spuse “pe bune”, din spatele cortinelor, intr-un interviu cu Clotilde Armand, vicepresedinte USR si, spune ea, viitor Primar al Sectorului 1.

Clotilde Armand este mai multe lumi, intr-o singura persoana – calatoreste frecvent cu avionul, intrucat manageriaza mai multe business-uri in afara Romaniei. Se lupta la Sectorul 1, mai ales pe partea de buget, economisind prin actiunile ei si echipei milioane de euro, altfel pierdute (furate), se intalneste cu presa sau cetateni, viitori votanti, si duce o lupta surda cu Primaria Bucuresti si Firea, pe aceasta din urma considerand-o, fara ocolisuri, “complet incompetenta, o marioneta”, fara multe cuvinte alese.

M-am intalnit cu Clotilde la o cafenea din Sectorul 1, cel pe care aproape l-a castigat la alegeri si, de altfel, singurul sector din Bucuresti unde USR + PNL au majoritate in consiliu, putand intoarce, astfel, decizii ale PSD. “Si da, le facem viata grea acolo unde sesizam nereguli, insa nu ne dorim sub nicio forma sa le punem piedici inutile”, spune, cu accent si cu zambet larg, apasat, Clotilde Armand.

Cum descrie clasa politica actuala

Vicepresedinta USR tine sa sublinieze, inca din start, ca va vorbi despre clasa politica din sistem, partidul pe care il reprezinta fiind anti sistem.

“Pe scurt, clasa politica actuala este caracterizata printr-o foarte multa lipsa de responsabilitate si foarte, dar foarte multa incompetenta. Nu mai vorbesc despre coruptie, insa toata lumea stie ca sunt corupti”.

O contrazic pe Armand, spunandu-i ca daca chiar toata lumea stie ca sunt corupti, nu i-ar fi votat.

“Lumea stie ca sunt corupti, insa unii cred ca o alternativa mai buna nu exista, in timp ce altora le este frica sa incerce altceva. Este o gandire de tipul “lasa, macar astia mai scapa ceva si pe la noi, ce daca ne fura? Ce daca exista coruptie, daca au si grija de noi, cat-de-cat”.

Practic, multi dintre romani nu voteaza cu speranta ca va fi mai bine, ci rugandu-se sa nu fie mai rau, un lucru foarte grav.

Ce s-ar intampla daca maine ar fi alegeri

Clotilde Armand raspunde raspicat ca lucrurile s-ar schimba. “Oamenii au memorie scurta. Data trecuta, alegerile au avut loc dupa un guvern eficient, tehnocrat, guvern pe care nu l-ai simtit, asa ca lumea uitase de PSD si cat de rau pot face. Acum insa, daca maine ar fi alegeri, amintirile ar fi proaspete, oamenii s-ar mobiliza si rezultatele ar fi altele. Am intalnit o multime de oameni care mi-au spus ca daca ar fi stiut ce va urma, sigur s-ar fi dus sa voteze…”, spune Clotilde.

Nu lipsa Wi-Fi-ului este problema autobuzelor din Bucuresti. Ci faptul ca sunt mizerabile.

Aceasta considera ca schimbarile ar trebuie incepute de la nivel local si prin schimbarea sistemului de vot. “Roma nu a fost construita intr-o singura zi, asa ca schimbarea in bine va fi un proces de durata, care ar trebui inceput de la nivel de cartiere, sectoare, judete si national. Trebuie sa reconstruim increderea in clasa politica, sa realizam lucruri concrete, de proximitate. Increderea s-a distrus, din pacate, profund, si pentru a schimba asta trebuie ca oamenii sa vada cu ochii lor schimbari concrete, in bine – pe strada, la scoala, in spitale, in cartiere.

“Oamenii nu mai cred in politicieni, nu mai cred in presa” (zambeste si face un gest de “imi cer scuze…”), “oamenii cred doar in ceva palpabil. De aceea PSD a castigat alegerile in multe zone – pentru ca s-au dus personal la oameni – cand dau mita electorala, se duc chiar ei, si lumea asta-si aminteste. Ca dupa aia fura de sute de ori mai mult decat dau inapoi, ei nu mai vad, raman cu impresia ca macar au primit si ei ceva”.

De fapt, strategia USR, partid care nu are deschidere la televiziuni, precum PSD sau PNL, este chiar aceasta interactiune fata in fata cu oamenii, comunicare pe Facebook si, din cand in cand, cate o interventie sporadica in presa.

Efecte secundare ale OUG 13

Pe langa evidentele efecte nocive pe care actiunea PSD-ALDE a avut-o, OUG 13 a aratat ceva extrem de important – faptul ca oamenii sunt pregatiti sa se mobilizeze si sa se implice. “Este nevoie in mod clar de aceasta implicare, inclusiv in politica. Din ce am observat eu, cei mai multi oameni intra in politica de pe pozitii de middle management. Top management-ul se implica mai greu sau deloc, direct, in politica”, subliniaza Clotilde.

Toate contractele publice, din banii cetatenilor, ar trebui sa fie vizibile si usor de consultat. Din pacate acest lucru nu se intampla...se fura mult.

“Fara forta de munca politica proaspata, nu vom reusi sa schimbam nimic. Miza si provocarea noastra este sa gasim in toata tara un colectiv de oameni si indivizi care sa construiasca, sa se implice, sa creada ca daca te implici se va schimba ceva – este un nivel profund psihologic. Cred cu tarie in natiunea romana si vreau, cu toata energia mea, sa ii fac pe toti sa creada!”, spune, apasat, Clotilde Armand, subliniind ca, in campania ei in care aproape a castigat Primaria Sectorului 1, a avut o aparitie de doar 2 minute la televizor, intr-o campanie si si-a lansat candidatura cu 6 saptamani inainte de alegeri. “Pur si simplu…am vorbit cu oameni si acestia mi-au acordat votul lor”.

Ce ar schimba daca ar fi primar al Sectorului 1?

Clotilde Armand este, in primul rand, manager de companii private si, deci, crede foarte mult intr-o echipa de management. Sectorul 1 are, prin toate directiile, peste 3.000 de angajati.

“In primul rand as pune o echipa in care am incredere, de profesionisti scoliti in mediul privat, care sa conduca si managerieze directiile Primariei. In prezent, oamenii din administratia publica nu au deloc experienta in privat, sunt infeudati sistemului PSD si doar atat cunosc. Repet – coruptie si incompetenta”, spune Clotilde Armand. “As pune, de asemenea, obiecte de performanta la nivelul fiecarui serviciu si directie, ca intr-o companie privata”.

Apoi, Clotilde ar creste nivelul de siguranta la nivel de sector. “Nu mi se pare deloc corect ca copiii sa trebuiasca sa intre pe strada pentru a ocoli masini parcate pe trotuare si pe care politia, cu teama ca ar putea fi a vreunui demnitar, le ignora, sau ca nevazatorii, peste 3.000 in sector, sa nu se poata plimba pe strazi. Trotuarele sunt nesigure”.

Totodata, ar lua masuri punctuale, precum Podul Constanta sau pasarela din Herastrau care, culmea, in trecut exista insa … am regresat.

“Cum se poate rezolva problema traficului din Bucuresti? Asa cum s-a rezolvat in mai toate marile orase ale Europei! Prin eficientizarea sistemului public de transport si o infrastructura mai buna, mai eficienta! Cum convingi oamenii sa se ure in autobuze, in metrou? Nu este nimic miraculos, este numai management si buna gestionare – ceva ce PSD nu intelege, se pare”.

Mai exact, Clotilde Armand considera ca oamenii nu folosesc transportul in comun pentru ca este lipsit, in primul rand, de confort. Sunt autobuze care miros urat, care nu sunt aerisite, care sunt murdare si care circula rar. Toate acestea ar putea fi rezolvate, considera Clotilde. “Atata timp cat confortul masinii personale depaseste pe cel al confortului public, oamenii vor alege masina personala”.

Cu alte cuvinte, nu lipsa Wi-Fi-ului in autobuze este problema, asa cum crede Firea, ci faptul ca masinile sunt mizerabile.

Inca ceva ce ar trebui rezolvat – infrastructura pentru copii.

“Sectorul 1 este extrem de activ, oamenii muncesc si, din pacate, nu au ajutorul necesar de la Primarie pentru a avea grija de copiii lor. Ar trebui, ca la Paris, ca Primaria sa fie responsabila de copilul tau, de la 8 dimineata la 17:00. Avem o infrastructura buna de scoli, dar nu o folosim cum trebuie. Aceasta este doar BAZA”.

Sectorul 1 are acelasi buget pe cap de locuitor ca Londra sau Madrid, deci aceste orase ar trebui sa fie referinte, deci confortul ar trebui sa fie cel putin similar. “De ce nu se intampla asta? Diferenta sunt banii risipiti sau furati…”.

“Lupta mea in comisia de buget este ca procentul investit sa fie mult mai mare. Mare parte din buget se duce catre cheltuieli exorbitante. In Londra, 44% din buget este investit. La noi totul se duce pe OPEX! (costuri operationale - n.r.) 12-15% erau doar pe investitii, care se traduc si in infrastructura si, din pacate, ponderea aceasta este similara si in alte sectoare ale Bucurestiului”.

Si nu, paneslutele nu intra la capitolul “investitii pe termen lung”.

Cum ramane cu problema de pozitionare a USR?

Mai multe voci considera ca USR nu este un partid suficient de matur si cu o pozitionare prea clara in viitorul politicii romanesti, fiind doar cateva sute de oameni, scindati.

Clotilde Armand neaga si spune ca nu considera ca are aceste probleme. “Mereu am sustinut anumite directii, in parte, similare cu cele ale Guvernului Tehnocrat de anul trecut. Si anume lupta anticoruptie, antibirocratie, pro NATO, pro UE. Noi sustinem o economie bazata pe calificare, ne bazam pe libertatea de initiativa, la nivel eonomic. Trebuie ca nivelul de calificare sa creasca, pentru ca valoarea adaugata (in economie) sa fie mai mare”.

Una dintre principalele directii? IT-ul. “Avem initiative in acest sens si in Parlament, incercam sa fim atenti la cheltuielile banilor publici. Am adus multe amendamente la legea bugetului, unele chiar am reusit sa fie votate, altele vom sesiza pe Iohannis si in cazul altora, ne vom adresa instantei de judecata”.

Una dintre spetele cu probleme combatuta de USR este pe partea de instrainarea patrimoniului national. Pana recent erau necesare doua treimi din voturi, acum PSD incearca sa fie doar jumatate, si acest lucru nu este in regula.

“Totodata, am dat in judecata PMB pentru firmele infiintate de Firea, care ar scurtcircuita sistemul – exact ce isi doreste PSD. Si la Sectorul 1 verificam constant legalitatea hotararilor la Prefect si o sa mergem pana in panzele albe. Avem dosare in instanta si acum – de exemplu pentru ca nu s-au renumarat voturile la alegeri, ceea ce a fost ilegal, combatem de asemenea si legea electoarala care nu permite alegeri in doua tururi”. Mai mult, Primaria Sectorul 1 este data in judecata pentru ca nu a respectat o hotarare definitiva privind transparenta contractelor publice.

“Toate contractele publice, din banii cetatenilor, ar trebui sa fie vizibile si usor de consultat. Va spun ca multe dintre ele nu apar nicaieri, banii sunt pur si simplu furati”.

Programul actual de guvernare, un atac impotriva crearii unei clase de mijloc independenta si intreprinzatoare.

Unde se vede USR si Clotilde Armand in urmatorii ani? “Eu la Primaria Sectorului 1, pentru a dovedi ca pot si voi face ceea ce imi propun, iar USR, per total, va avea cel putin 10 primarii. Nu este deloc usor, mai ales ca nu avem deschidere la televiziuni, insa, prin interactiuni sociale si dovedind ca suntem eficienti si consecventi, vom reusi”. Acest lucru, in conditiile in care un consilier castiga intre 400 si 600 de lei/luna, deci toti membrii USR o fac benevol si nu pentru bani.

Problema nationala: nu stim sa investim

Problema nationala a Romaniei? Nu stim sa investim.

“Este mai greu sa faci investitii cu cap, gandite pe termen lung, cu consultari specializate si planuri bine puse la punct, decat sa arunci cu banii pe contracte dubioase, statui sau sa cheltuiesti pe computere, telefoane mobile pentru apropiati si flori. Se gandeste pe termen scurt si administratia este ingropata in cheltuieli recurente, investitiile fiind infime. Asta omoara Romania”.

Vicepresedintele USR considera ca ce a inceput Guvernul Ciolos a fost un capat de pod foarte bun. “De exemplu GovIT Hub a fost foarte bun. Competentele privatului ar trebui activate, mai ales ca este rar ca specialisti din privat sa fie atat de doritori sa sprijine statul! Ministrii ar trebui doar sa le ceara ajutorul, sa se arate deschisi, ceea ce, din pacate, acum nu se intampla. Trebuie realizata o infrastructura digitalizata a Romaniei”.

Similar, orasul inteligent dorit de toti romanii, mai putin de primari, in frunte cu Firea, care nu a avut consultari cu mediul privat in acest sens, a ramas doar la nivel de firme private, nu s-a dus deloc si in administratia publica.

“Mediul privat romanesc este extrem de apreciat, atat in Romania cat si in afara. Din pacate, aprecierile nu se duc deloc si spre administratia publica. Sistemul inlatura ORICE persoana sincera sau competenta. De ce? Pentru ca obiectivul lor nu este performanta, este…complet altul, si asta s-a vazut si se vede in evenimentele recente”.

Practic, mediul privat isi doreste un climat prosper, in timp ce clasa politica nu isi doreste asa ceva. O tara prospera, inteligenta, ar fi mult mai greu de manipulat.

Programul de acum, un atac impotriva crearii unei clase de mijloc puternice

Programul guvernamental propus rapid si fara consultari de actualul guvern, program diferit de cel care a atras voturile PSD, este “un atac impotriva crearii unei clase de mijloc independenta si intreprinzatoare. Ei nu vor asa ceva. Este un lucru sa detii 100.000 de lei in fondul personal de pensii, si altceva sa depinzi de punctul de pensie promis de Dragnea ca mita electorala”.

Programul PSD, considera Clotilde Armand, vrea sa “infantilizeze si sa distruga orice initiativa, sa depindem si mai mult de stat”.

Declaratiile PSD creeaza confuzie si instabilitate, atat la nivel de indivizi, cat si la nivel de companii.

“Acesta este cel mai mare repros pe care as putea sa il fac actualei puteri din Romania, ca om de business – lipsa de predictibilitate. Sunt un om de afaceri, fac business plan-uri pentru firmele gestionate si, cand nu stii la ce sa te astepti, planifici pentru cel mai rau caz. Care, insa, uneori este mai rau si mai imprevizibil decat orice altceva”.

Clotilde Armand se arata exasperata de faptul ca Guvernul s-a atins, fara nicio consultare prealabila si extrem de subit de cota unica de 16%, ceva ce exista de peste 12 ani. “Faptul ca tu creezi incertitudine economica este, in sine, DEJA o mare problema! Faptul ca vorbesti fara sa stii ce vorbesti, cum a fost cazul scaderii TVA, promisa dar nepusa in practica, la fel, este extrem de grav, economic. Multi si-au bugetat afacerile si si-au facut planuri, crezand in acea scadere de la 19% la 18%”.

“Tot ce vreau este predictibilitate. Ca principiu, nu se iau masuri de anvergura atat de mare fara a fi anuntate cu minim 12 luni inainte! Ma intreb cum se simt votantii PSD – voteaza un program, care se schimba, se trezeste cu taxe noi pe cap. Mai mult, in doar 6 luni, PSD a indatorat puternic Romania”.

Ce ar dori sa transmita primarului Bucurestiului, Gabriela Firea

Mimica vicepresedintei USR se schimba imediat cum aude intrebarea. “Firea…Firea nu are ce cauta la conducerea unei primarii, cu atat mai putin a celei mai mari din Romania, si sper sa isi fi dat si ea seama pana acum de acest lucru”.

“Este complet incompetenta, o marioneta, insa din pacate nici oamenii din spatele ei nu se pricep mai bine la a conduce un buget atat de mare si un oras atat de mare. Asistam la o lipsa crasa de responsabilitate si acest lucru ma doare foarte mult”.

O rog, totusi, pe Clotilde Armand, sa numeasca cel putin un lucru bun facut de Firea in ultimul an de mandat. Dupa un moment de gandire, da din cap si spune ca tot ce a facut primarul actual “a fost amtorism, tipic cuiva care nu intelege cam nimic”.

Din ce traieste USR?

USR are in prezent circa 1.500 de membrii, de aproape 100 de ori mai putin decat PSD. “Acceptam tot timpul oameni noi alaturi de noi, dupa, evident, interviuri prealabile in care observam daca omul se incadreaza in sistemul nostru de valori – sa doreasca sa realizeze ceva concrent, sa vedem ce planuri are, pe ce pozitie s-ar potrivi si asa mai departe”.

Bugetul USR vine in principal din sponsorizari si, de cand au intrat in Parlament, si din bugetul de stat care este de circa 100.000 de lei/luna.

In ceea ce priveste scindarile din partid, Clotilde Armand le recunoaste fara sa clipeasca, spunand, insa, ca, spre deosebire de celelalte partide nu exista un singur lider. “Nu suntem cu un Dragnea in fata, un Dumnezeu pe care sa il ascultam orbeste. Nu avem nevoie de functii, ne implicam pur si simplu pentru ca vrem ca lucrurile sa se schimbe pentru noi, pentru copiii nostri, nu pentru bani”.

De cealalta parte, admite faptul ca PSD este mai coerent, ca partid, insa are o coerenta data de faptul ca mai toti membrii au aceleasi interes – sa fure. “Noi suntem mai idealisti, suntem un partid atipic, credem in realizari concrete, palpabile, vizibile. Daca-l luati pe fiecare dintre noi, veti vedea ca isi poate castiga existenta si altfel decat in politica. Luati orice PSD-ist si vedeti daca poate sa isi castige existenta si altfel, decat in politica”, conchide, apasat, Clotilde Armand.