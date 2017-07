Intrebat daca l-ar numi premier pe Liviu Dragnea, Klaus Iohannis a evitat sa dea un raspuns clar. In plus, acesta refuza sa raspunda provocarilor lansate de liderul PSD.

Potrivit unui proiect al MInisterului Dezvoltarii, cei care au o condamnare penala vor putea face parte din Guvern cu conditia sa se reabiliteze. Inacest context, intrebat daca l-ar numi premier pe Liviu Dragnea, in cazul in care ar intra in vigoare Codul Administrativ, Klaus Iohannis a evitat un raspuns clar.

"Sunt chestiuni atat de ipotetice incat nu cred ca e bine sa le discutam azi. Au existat foarte multe proiecte pe mesele multor Guverne si lucrurile trebuie sa evolueze intr-o anumita logica. E o faza atat de incipienta, incat nu are rost sa discutam”, a spus Klaus Iohannis, potrivit digi24.ro.

Un proiect de lege pregatit de Ministerul Dezvoltarii va abroga Legea 90/2001, care interzice unei persoane condamnate penal sa fie membru al Guvernului, actualul Cabinet urmand ca printr-un alt act sa excepteze de la aceasta interdictie persoanele care s-au reabilitat.

Liviu Dragnea, anchetat in mai multe dosare si cu un dosar penal la activ, va putea fi numit seful Guvernului daca aceasta lege va trece de Parlament. Proiectul a fost gandit de Ministerul Dezvoltarii, condus de Sevil Shhaideh, o apropiata a lui Dragnea.

“Pot fi membri ai Guvernului persoanele care au cetatenia romana si domiciliul in tara, se bucura de exercitiul drepturilor electorale, nu au suferit condamnari penale si nu se gasesc in unul dintre cazurile de incompatibilitate prevazute in cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare”.

Sursa foto: presidency.ro