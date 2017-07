Presedintele Klaus Iohannis a atras atentia ca mediul economic reactioneaza la deciziile pe care le iau liderii politici si a catalogat drept o "eroare politica" propunerea de a introduce impozitul pe cifra de afaceri, potrivit News.ro.

Daca se introduc in discutia publica de catre o coalitie care are majoritate in Parlament notiuni noi, care intr-o zi sunt promvoate si in alta zi sunt retrase, este o eroare politica grava. Aceasta majoritate are capacitatea parlamentara sa promoveze schimbarea legislatiei, iar economia, investitorii, reactioneaza la asa ceva

