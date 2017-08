”Am refuzat sa-mi pun leafa pe card ca sa-i dau bancii cate doi bani de cate ori folosesc cardul. Nu vreau sa-i dau. Consider ca nu-i merita”, a spus Mihai Tudose, intrebat de ce nu are niciun cont bancar, potrivit News.ro.

Premierul a povestit si o experienta personala cu o banca, potrivit careia a depus intr-un cont 500 de dolari, iar dupa doi ani a fost sunat de banca pentru a plati 50 de dolari comision, in conditiile in care banii depusi nu mai erau in cont.

”Eu am avut niste experiente cu bancile. Am avut un cont in banca cu o suma minora, 500 de dolari, si dupa doi ani m-a sunat banca sa-mi spuna nu doar ca nu mai am am banii, ci ca mai trebuie sa mai dau eu 50 de dolari, ca de fapt comisionul cu care au avut grija de ei, i-au pazit, i-au dus la toaleta noaptea sau le-au dat sa bea apa cand le era sete, a mancat fondul si trebuie sa mai aduc si eu niste bani de acasa. Din momentul asta eu am zis: "Iertati-ma, dar Terente era copil pe langa voi! Chiar era baiat bun" ”, a povestit Mihai Tudose.

Citeste si: Cati bani ar putea pierde un contribuabil la Pilonul II daca Guvernul decide sa taie contributia la 2,5% sau chiar 1%

Sursa foto: Agerpres