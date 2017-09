Vineri a inceput cea de-a doua sesiune parlamentara. Deputatul independent Victor Ponta a declarat, la Parlament, ca va sustine toate proiectele bune si va face opozitie in cazul in care sunt "proaste”.

"Daca sunt proiecte bune, le sustin, daca sunt proiecte proaste, eu o sa fac opozitie, ca stiti ca nu exista alta opozitie in afara de mine. Doar nu va asteptati la PNL sa faca opozitie. Eu o sa spun care sunt lucrurile rele, cu fondul acela de investitii (Fondul Suveran de Dezvoltare - n.r.). Daca il facem pentru Romania, il sustin, daca il facem pentru prietenii domnului Dragnea din Israel sau din alte tari, o sa fiu contra. Am vazut ca se maresc salariile, dar nu se maresc de fapt, ci doar se trece taxa dintr-o parte in alta. Lucrurile merg prost”, a declarat Victor Ponta, potrivit News.ro.

Ponta: Sorin Grindeanu nu face parte din proiectul meu politic

Victor Ponta a mai spus ca peste cateva zile va face public noul sau proiect politic, precizand ca fostul premier, Sorin Grindeanu, nu va face parte din el.

"In cateva zile (anunt proiectul politic - n.r.). Nu s-a pus niciodata problema sa faca parte din proiect domnul Grindeanu. Dupa cum stiti va avea o cariera diplomatica, sau ceva de genul acesta. (...) Eu sunt foarte multumit de ideea ca fac ceva de care sa nu-mi fie rusine. Exista compromisuri, orice politica se face cu compromisuri, dar e si o limita a compromisurilor si eu cu domnul Dragnea nu am ce compromisuri sa fac, n-are cu ce functie sa ma cumpere ceea ce ma face sa ma simt foarte bine", a spus Ponta.

