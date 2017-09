”Domnul presedinte (al CNAS – n.r.) Burcea a fost numit la propunerea ministrului Sanatatii de catre premier. La fel, la propunerea ministrului Sanatatii a fost eliberat astazi. Am propus preluarea atributiilor de presedinte de catre domnul vicepresedinte Vulcanescu. Vreau sa precizez ca in timpul mandatului meu exista toleranta zero pentru orice suspiciune legata de coruptie. Acesta este motivul pentru care astazi, impreuna cu domnul prim-ministru, am luat aceasta decizie”, a declarat Florian Bodog.

Ministrul Sanatatii a refuzat sa faca alte declaratii, fiind o ancheta in desfasurare.

Premierul Mihai Tudose l-a demis din functia de presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) pe Marian Burcea, retinut in noaptea de joi spre vineri de procurorii DNA.

DNA a transmis, vineri, printr-un comunicat, ca 14 persoane au fost retinute in urma perchezitiilor care au avut loc in dosarul decontarilor fictive de servicii medicale la domiciliu.

Procurorii DNA au dispus retinerea lui Marian Burcea pentru constituirea unui grup infractional organizat si folosirea influentei in exercitiul functiei de conducere in scopul obtinerii de foloase necuvenite.

Pentru evitarea depistarii fraudelor, ”se intocmeau, in fals, raportari lunare de servicii medicale necesare decontarilor, iar in paralel erau introduse si sterse date din sistemul informatic unic integrat al CNAS prin accesarea fara drept a acestuia, astfel incat in sistem sa apara ca serviciile medicale au fost efectuate in realitate”.

”Exista date si probe ca, prin activitatile infractionale desfasurate de inculpati, activitati pentru care s-a dispus retinerea, bugetul CASMB a fost pagubit cu 13.189.553,76 lei (aproximativ 3 milioane euro)”, precizeaza DNA.

Potrivit procurorilor, in cauza se efectueaza acte de urmarire penala si fata de alte persoane.

Sursa foto: Agerpres