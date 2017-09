Initiativa Romania, organism care reprezinta 21 de organizatii civice si neguvernamentale, solicita demisia imediata a ministrului Justitiei Tudorel Toader, care a intervenit in aceasta dimineata intr-o ancheta penala a Directiei Nationale Anticoruptie, cerand, practic, inchiderea dosarului Belina in care sunt anchetati ministri ai Guvernului Dragnea-Tudose.

Mai jos, comunicatul Initiativa Romania:

Ne apropiem de pasii finali ai unui plan in plina desfasurare, conceput de alianta guvernamentala PSD-ALDE, condusa de inculpatii Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu:

1. Revocarea Procurorului general al Romaniei (cu mana CCR si a ministrului Justitiei);

2. Revocarea Procurorului sef DNA (cu mana Inspectiei Judiciare);

3. Blocarea anchetei in cazul Belina (cu mana CCR pe o viitoare sesizare privind un conflict juridic de natura constitutionala – asa cum s-a procedat si in cazul Ordonantei 13, la presiunea deja exercitata in aceasta dimineata de ministrul Justitiei);

4. Masacrarea legilor Justitiei pentru a asigura blocarea unor dosare de coruptie in ancheta sau in instanta (extrema urgenta dosarului dl. Dragnea);

5. Stoparea definitiva a luptei impotriva coruptiei si subordonarea politica a Parchetului General si a DNA.

In aceste conditii in care ne apropiem de un dezastru iminent pentru Romania, care va deveni un paria al Europei prin acapararea si subordonarea de catre o putere politica autoritara si profund corupta a institutiilor independente ale statului, devin imperative:

1. Proteste publice de amploare pana la demisia Guvernului si a presedintilor celor doua camere ale Parlamentului sau oprirea definitiva a atacurilor Guvernului la independenta Justitiei;

2. Actiuni si interventii neechivoce ale Presedintelui Romaniei in apararea statului de drept, inclusiv sesizarea Comisiei de la Venetia in legatura cu derapajele Curtii Constitutionale;

3. Alertarea Comisiei Europene si a partenerilor din UE si NATO privind capturarea la Bucuresti a statului de catre o mafie organizata.