"Mihai Tudose a reusit sa scape din Guvern de cei mai importanti soldati ai “Cartelului de la Teldrum” - Rovana Plumb, Sevil Shaideh si Razvan Cuc (actiunea DNA este doar un pretext total neinspirat) / a ramas Carmen Dan ca ultima reduta a “Cartelului” / Rovana Plumb este victima colaterala pentru ca oricum Dragnea nu avea de gand sa se lupte pentru ea ( si nici macar pentru fondurile europene care vor fi gestionate de al 4 lea ministru in mai putin de un an - ce iresponsabilitate!!!)", a scris Victor Ponta, pe Facebook.

Dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD de joi seara, Ponta sustine ca "Daddy" (Liviu Dragnea / n.r.) nu sare in ajutorul colegilor si ca "se salveaza intotdeauna doar pe el".

"Inca o data s-a vazut ca cine se bazeaza la nevoie pe ajutorul lui Dragnea are pana la urma soarta cruda a lui Vali Preda si a multor altora - “Daddy” se salveaza intotdeauna doar pe el ( imi pare rau pentru Sevil, dar cred ca trebuia sa se astepte la asta) / iar idealistii si naivii gen Liviu Plesoianu au avut inca o dovada ca asa zisa lupta a lui Dragnea cu “Sistemul” este doar o uriasa pacaleala!", a mai scris Ponta, pe Facebook.

Concluzia finala a lui Ponta dupa CEx PSD? "Si eu si multi romani am votat PSD in decembrie 2016 pentru cu totul si cu totul altceva! Niciodata in politica noastra nu a fost asa o prapastie intre ce au promis niste oameni si ce au facut. Poate doar la Basescu ( inventatorul si modelul lui Deagnea) ! Mare pacat!", a conchis fostul premier.

Sursa foto: Agerpres foto