Lucrarile de constructii au inregistrat in noiembrie 2016 o scadere de 13,3% fata de aceeasi luna din 2015, afectat de declinul lucrarilor de infrastructura, in timp ce constructia de cladiri rezidentiale a crescut semnificativ, potrivit datelor publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS).

In octombrie 2016, lucrarile de constructii au scazut cu 0,1% fata de aceeasi perioada din 2015. Cumulat pe primele 11 luni din 2016, constructiile au scazut cu 0,9% fata de perioada similara a anului trecut. Statisticile oficiale arata ca, in luna noiembrie 2016, s-au inregistrat cresteri, comparativ cu a unsprezecea luna din 2015, la doua din cele trei mari categorii de constructii, conform News.ro.

Lucrarile la cladiri rezidentiale au urcat cu 78,2% fata de noiembrie 2015, iar cele la cladiri nerezidentiale au crescut cu 17,9%. In schimb, lucrarile de constructii ingineresti s-au redus cu 37,4%. "Pe elemente de structura s-au inregistrat scaderi la toate elementele de structura: lucrarile de reparatii capitale cu 43,5%, lucrarile de intretinere si reparatii curente cu 15,8% si la lucrarile de constructii noi cu 2,3%", se arata in comunicatul INS.

Fata de octombrie, lucrarile de constructii au scazut in luna noiembrie 2016 cu cu 2,3%, pe serie bruta, si cu 4% pe seria ajustata in functie de variatiile sezoniere. In 2015, lucrarile de constructii au crescut cu 10,4% fata de anul precedent. Numarul de locuinte terminate a crescut in 2015 cu 10,4% fata de 2014, pana la 47.017, dupa sase ani la rand de scadere, dar ramane semnificativ mai mic decat nivelul de dinainte de criza. In 2008, an de varf pentru constructiile din Romania, s-au finalizat 64.414 de locuinte.

Sursa foto: Pixabay/MichaelGaida