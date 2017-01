AFI Brasov este situat in centrul orasului Brasov si are o suprafata inchiriabila de 45.000 mp de spatii de retail si 25.000 mp inchiriabili de birouri. Proiectul se afla in prezent in faza de constructie, iar inaugurarea este planificata pentru anul 2018. Centrul comercial va include branduri de moda internationale, atat premium, cat si pentru publicul larg, servicii si o oferta extinsa de optiuni de divertisment si restaurante.

„AFI Brasov este un proiect important si un punct de referinta in strategia de dezvoltare a companiei. Prin semnarea contractului de inchiriere, viitorul proiect incepe sa prinda contur dincolo de planurile de pe hartie. Eram in cautarea unui lant de retail care sa ne fie partener si sa devina ancora a mall-ului din centrul orasului Brasov. Vrem sa dezvoltam unul dintre cele mai interesante centre comerciale din regiune si un viitor punct de atractie al orasului. In acelasi timp, ne apropiem de finalizarea mixului de chiriasi care va completa experienta de shopping a locuitorilor din Brasov si pentru cei 1,6 milioane de turisti care viziteaza anual zona, cu o combinatie de branduri pentru toate gusturile, aflate intr-un singur spatiu comercial”, a spus David Hay, CEO AFI Europe Romania.

Despre semnarea unui contract cu Carrefour a scris Wall-Street in exclusivitate la inceputul lunii decembrie 2016, cand surse din piata, confirmate de retailerul francez, sustineau ca lucrarile in mall-ul din Brasov au demarat, odata cu semnarea contractului cu Carrefour.

“Acest contract marcheaza prima colaborare la nivel profesional dintre Carrefour Romania si AFI Europe Romania si credem cu tarie ca AFI Brasov va fi principalul centru comercial din judetul Brasov. Ne bucuram sa facem parte din acest proiect care va intari pozitia companiei in zona. Astfel, Carrefour isi continua planurile de extindere in toate formatele de magazine si isi reafirma increderea in cresterea pietei romanesti”, a declarat Anca Damour, Property Division Director in cadrul Carrefour Romania.

AFI Europe va dezvolta in Brasov un centru comercial cu o suprafata inchiriabila de 45.000 metri patrati dispusi pe trei niveluri, fiind accesibil prin doua intrari principale, unite de doua coridoare principale. Primul etaj va gazdui zona de restaurante si cea interactiva, in timp de spatiul de divertisment va fi situat la etajul 2, unde se va afla si un cinematograf.

Acesta este cel de-al treilea centru comercial care urmeaza sa fie dezvoltat de AFI Europe in Romania, dupa AFI Cotroceni (81.000 mp inchiriabili) in Bucuresti si AFI Ploiesti, care are o suprafata inchiriabila de 34.000 mp.

Mai mult, compania va dezvolta de asemenea un proiect de birouri de clasa A pe acelasi teren din Brasov, care va avea o suprafata inchiriabila de aproape 25.000 mp, ce vor fi construiti in doua faze.

AFI Europe este unul dintre cei mai importanti dezvoltatori de proiecte imobiliare prezenti pe piata din Romania, unde mai activeaza nume precum NEPI, Baneasa Developments, Anchor Group, Iulius Group, S-Immo, precum si multi altii.