Omul de afaceri Iulian Dascalu, unul dintre cei mai cunoscuti antreprenori din domeniul pietei imobiliare, va demara in aceasta primavara lucrarile de constructie la trei noi cladiri de birouri clasa A, in proiectul multifunctional Openville Timisoara, situat in imediata vecinatate a centrului comercial Iulius Mall.

Cele trei imobile, care vor fi dezvoltate sub brandul United Business Center (UBC), insumeaza o suprafata de 73.000 mp si vor fi livrate pe piata intr-un termen cuprins intre 12 si 18 luni.

In total, ansamblul Openville Timisoara va include sapte cladiri de birouri, cu o suprafata de peste 130.000 mp. Din aceasta, 18.000 mp au fost deja livrati si inchiriati integral, iar alti 13.000 mp urmeaza sa fie finalizati in luna iunie.

„Cele trei cladiri de birouri noi, cu termen de livrare intre 12 si 18 luni, impreuna cu UBC 2, inaugurata in luna ianuarie, si UBC 1, care urmeaza a fi finalizata in aceasta vara, reprezinta prima faza de dezvoltare a ansamblului Openvill”, a declarat Iulian Dascalu, presedintele companiei IULIUS.

Cele trei proiecte de birouri, printre care se numara si cea mai inalta cladire din Romania (155 m), urmeaza a fi construite dupa normele LEED.

Urmeaza extinderea Iulius Mall din Timisoara: ce planuri are Iulian Dascalu

Tot in acest an, vor fi demarate lucrarile de extindere a Iulius Mall Timisoara cu o suprafata de 60.000 mp de retail, ajungandu-se la un total de 131.000 mp inchiriabili. Pe acest segment, Openville va include 430 de magazine, restaurante si cafenele tematice, cinema multiplex, o zona de fresh market, cel mai mare loc de joaca si alte optiuni pentru petrecerea timpului liber.

In plus, timisorenii vor avea la dispozitie si cel mai mare parc suspendat din Romania, spatiu verde de peste 55.000 mp si peste 4.000 de locuri de parcare, subterane si supraetajate.

In luna ianuarie, compania IULIUS a inaugurat prima cladire de birouri clasa A din cele sapte pe care le va include ansamblul Openville. UBC 2, de 18.000 mp, este inchiriata integral de companiile Ness Digital Engineering, Autoliv Romania, ACI Worldwide, PwC Romania, BitDefender, retailerul dm drogerie markt si policlinica Regina Maria.

In paralel, continua lucrarile la UBC 1, cladirea de 13.000 mp care va fi livrata in luna iunie. Furnizorul international de servicii IT Atos a inchiriat in aceasta cladire 6.000 mp.

Investitia totala in proiectul multifunctional din Timisoara se ridica la peste 220 de milioane de euro.

Iulius Group este unul dintre cei mai mari dezvoltatori si proprietari imobiliari din Romania, pe o piata pe care mai activeaza jucatori precum NEPI, AFI Europe, Baneasa Developments, Anchor Group sau Immofinanz, precum si alte nume importante prezente la nivel local.