Numarul de angajati care lucreaza in cladirile de birouri de clasa A si B din Bucuresti s-a ridicat la finele anului trecut la aproximativ 233.000 salariati. Comparativ cu anul 2015, numarul angajatilor care lucreaza in spatii de birouri moderne din Capitala a crescut cu aproximativ 30.000 si reprezinta cel mai ridicat nivel inregistrat in ultimii trei ani.

Dintre cele mai importante locatii de birouri din Bucuresti, zonele Pipera Sud (Dimitrie Pompeiu), Barbu Vacarescu - Floreasca si zona de Vest ocupa in continuare primele trei pozitii din punct de vedere al numarului de angajati din cladirile de birouri moderne. La sfarsitul anului 2016, in Pipera Sud numarul de angajati a depasit 45.000, in timp ce in Barbu Vacarescu – Floreasca numarul angajatilor care lucreaza in spatii de birouri moderne se situeaza la peste 40.000. In zona de Vest, numarul angajatilor a ajuns la aproximativ 33.000.

Comparativ cu anul precedent, aceste locatii de birouri au inregistrat si cele mai mari cresteri ale numarului de angajati. Astfel, in zona Barbu Vacarescu – Floreasca, cresterea a fost de 32%, in zona de Vest numarul angajatilor a crescut cu 23%, in timp ce in Pipera Sud (Dimitrie Pompeiu), la finalul anului 2016 lucrau cu aproximativ 20% mai multi angajati fata de 2015.

TOP 5 locatii in functie de numarul angajatilor din cladirile de birouri moderne din Capitala

Calculul numarului de angajati este realizat in functie de destinatia fiecarei zone de birouri si de rata de ocupare inregistrata pentru fiecare submarket la finalul 2016.

Centrul de Business al Bucurestiului, zona Centrala si cea de Centru Nord sunt zonele de birouri destinate operatiunilor principale ale companiilor (headquarters), acolo unde se inregistreaza cea mai mare rata de metri patrati per angajat. La polul opus, cea mai mica rata de metri patrati per angajat se intalneste in Pipera Sud, zona dedicata in principal operatiunilor de back-office.

„Tinand cont de livrarile anuntate pentru anul acesta si de cererea existenta in piata de birouri, estimam ca pana la finalul anului 2017, numarul angajatilor din cladirile de birouri moderne din Bucuresti va ajunge la aproximativ 260,000’’, Bogdan Bogatu, senior broker office agency DTZ Echinox.

In 2017 locatiile de birouri din Bucuresti care vor inregistra cele mai semnificative cresteri ale numarului de angajati sunt zona de Vest, zona de Centru si Pipera Sud.

DTZ a fuzionat cu Cushman & Wakefield in 2015, la nivel global. Noua companie, opereaza sub brandul Cushman & Wakefield, are peste 43.000 de angajati, gestioneaza peste 4 milioane de metri patrati la nivel global, in numele clientilor institutionali, corporate si privati si va avea venituri de peste 5.5 miliarde de dolari.

DTZ Echinox este unul dintre cei mai importanti consultanti imobiliari specializati pe zona de birouri, segment pe care mai activeaza nume precum JLL, CBRE, Colliers, Knight Frank sau ESOP Consulting.