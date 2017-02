"Digitalizarea in domeniul imobiliar nu doar ca este foarte importanta, ci este vitala! In ultimii ani, ponderea cererilor venite de pe Internet a crescut substantial, culminand cu anii 2015-2016, cand aproape toate cererile inregistrate de compania noastra au venit din mediul online", spune Eduard Uzunov, presedintele Regatta Real Estate.

Acesta este motivul pentru care la inceputul acestui an compania si-a relansat site-ul, arata el. "Avand in vedere ca traficul din dispozitivele mobile a depasit traficul desktop pe site-ul Regatta, s-a pus foarte mare accent pe optimizarea pentru mobil, astfel incat utilizatorii sa poata avea o experienta cel putin la fel de buna ca si cand ar naviga dupa laptop sau desktop", spune Eduard Uzunov.

In prezent Regatta Real Estate are pe site proprietati in valoare de peste un miliard de euro, dintre care apartamente in valoare de 150 mil. euro, vile in valoare de 350 mil. euro si terenuri de 285 mil. euro, in timp ce diferenta de peste 200 mil. euro este reprezentata de spatii comerciale si industriale.