Preturile locuintelor sunt in crestere iar tendinta se va mentine in perioada urmatoare, astfel ca persoanele interesate de achizitii ar trebui sa ia o decizie cat mai curand pentru a beneficia de un nivel al cotatiilor care inca nu a ajuns la maxime, a declarat Alexandru Petrescu, fondator si managing partner ESOP Consulting, in cadrul conferintei (Re)Construct 2017.

Aflata la cea de-a treia editie, conferinta (RE)Construct 2017 este evenimentul wall-street.ro dedicat pietelor imobiliare si a constructiilor si este realizat in parteneriat cu Sonae Sierra, Imobiliare.ro, Coldwell Banker, CEZ Vanzare si TP-Link.

“Cred ca ne aflam intr-un moment bun pentru cei care vor sa cumpere o locuinta noua. Spun asta pentru oferta este diversificata, iar preturile sunt in crestere. Totusi, nu vorbim inca despre un trend puternic ascendent; preturile nu se afla inca la un nivel extrem de ridicat, ceea ce face din momentul actual unul oportun pentru achizitii”, a mentionat Alexandru Petrescu.

Potrivit acestuia, cererea pentru locuinte noi poate fi sustinuta si de cei aproximativ 300.000 de romani care anual trec printr-o stare de schimbare a familiei (casatorie, nasterea unui copil, etc.) si care, in general, isi schimba locuinta cand ajung in aceasta perioada a vietii.

“Potrivit INS, anual 300.000 de romani trec printr-o stare de schimbare a familiei. In cazul majoritatii acestora apare nevoia de a schimba zona locativa, astfel ca, la nivelul tarii, exista un potential de pana la 300.000 de cereri in fiecare an din partea acestora, desigur lasand loc pentru un semn de intrebare ce vizeaza eligibilitatea acestora pentru a face achizitii”, considera reprezentantul ESOP Consulting.

Foto: Ovidiu Udrescu