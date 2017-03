Piata rezidentiala s-a schimbat pe parcursul ultimilor ani, cu cresteri importante de preturi ale locuintelor in orasele secundare, cum este cazul Clujului sau Timisoarei, dar si cu evolutii importante si pe parcursul acestui an, cand Constanta este pe punctul sa depaseasca 1.000 de euro/mp pret de achizitie al unui apartament.

Potrivit unei analize a Imobiliare.ro, sunt trei orase din Romania care au depasit pretul de achizitie de 1.000 de euro/mp.

“Pretul per mp al unei locuinte in Cluj a depasit Bucurestiul, iar cresterea va continua si pe parcursul acestui an, dupa o evolutie puternica in ultimii doi ani. Timisoara a intrat in aceasta zona in cursul anului trecut, iar in 2017 ne asteptam ca si Constanta sa completeze topul oraselor cu preturi de achizitie de peste 1.000 de euro/mp”, a declarat Adrian Erimescu, CEO Imobiliare.ro, cel mai mare portal imobiliar din Romania, in cadrul conferintei (Re)Construct.

Tot din datele Imobiliare.ro reiese si faptul ca trendul acesta de crestere a preturilor vine dupa ce Romania s-a confruntat cu un cost minim al preturilor in al doilea trimestru din 2014, iar in ultimii doi ani s-au mentinut la o valoare constanta.

“In T3 din 2016 preturile locuintelor au inceput sa creasca, insa chiar si asa, la finalul anului trecut valoarea inca se situeaza sub nivelul din 2010. Timisoara este un exemplu foarte interesant, un oras in care cresterea pretului la apartamentele noi a fost una foarte ridicata, de 7,8% de la un an la altul”, a mai punctat Erimescu.

In opinia sa, atat cresterile de preturi din Bucuresti, cat si cele din Timisoara, Cluj, dar si din celelalte orase sunt sustenabile, iar achizitiile nu se mai fac doar in scop speculativ, cum se intampla in 2007-2008.

“Ritmul in care preturile cresc este unul sustenabil. Marginile de negociere au scazut si este o situatie sanatoasa in piata. Spre deosebire de 2007-2008, cand vorbeam de un volum de achizitii in scop speculativ, astazi lucrurile nu stau asa, asta pentru ca numarul clientilor care achizitioneaza produse pentru revanzare a scazut”, a mai aratat directorul executiv al Imobiliare.ro.

