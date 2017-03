Bartosz Puzdrowski, CEO Impact Developer & Contractor SA, dezvoltatorul complexului rezidential Greenfield din zona padurii Baneasa, a anuntat o noua cale de acces in cadrul proiectului, pe care compania intentioneaza sa o dezvolte. Impact s-a aflat in mijlocul unei discutii cu privire la utilizarea, deloc legala, de catre locatorii Greenfield a unui drum forestier detinut de Romsilva, care ducea in strada Erou Iancu Nicolae, exact prin mijlocul Padurii Baneasa, in conditiile in care principala cale de acces in complex prin Aleea Teisani era mereu supraglomerata la ore de varf.

In acest sens Impact a achizitionat o suprafata (situata la trei kilometri de Greenfiled) de aproximativ 4.200 m. Investitia in teren s-a ridicat la aproximativ 700.000 euro, urmand sa se mai investeasca inca aproximativ 300.000 euro in proiectare si executie pentru relizarea accesului care "va fluidiza definitiv intrarea si iesirea din Greenfield in centura cu relatie stanga si dreapta sub podul noul al Centurii Bucuresti", potrivit lui Bartosz Puzdrowski (foto).

El arata ca "in continuare, Impact conteaza pe sprijinul autoritatilor pentru urgentarea avizarii acestui drum pentru ca in cel mai scurt timp sa demareze executia lucrarilor". Planul de mai jos (foto) prezinta cele trei noduri de circulatie, care se au in vedere a fi imbunatatite, si unele nou create pentru a fluidiza circulatia auto, in si dinspre ansamblul Rezidetial Greenfield.

Acestea sunt de lungul strazii Aleea Teisani si sunt solutii posibil de realizat pe baza studiilor de trafic realizat de reprzentantii Impact, care au identificat aceste trei puncte de imbunatatit circulatia auto.

Pentru intersectia de la D.N.1 cu strada aleea Teisani, se are in vederea imbunatatirii relatiei de access spre dreapta in Centura Bucuresti In traseul strazii aleii Teisani , a fost identificat un posibil acces pe sub pasajul centurii Bucuresti care ar permite un acces mai facil atit catre D.N.1, spre ambele directii, fie catre Otopeni sau spre Bucuresti. Cea de treia varianta traverseaza calea ferata si propune o directa legatura intre Aleea Teisani si centura Bucuresti in relatie numai de dreapta, legatura care ar facilita accesul spre partea de Nord, si Nord est a Bucurestiului, si spre autostrada Bucuresti – Ploiesti A3.

Suprafata de teren achizitionata pentru realizarea drumului de categoria a III- a (doua benzi cate una pe fiecare sens si trotuare pietonale) este de aproximativ 4.150 metri patrati. Lungimea viitoare a drumului este de aproximativ 215 metri.

Traverseaza liniile CF prin trecere la nivel cu calea ferata in punctul KM 12+750 , al caii ferate tronson intre statiile Mogosoaia - Pasarea. Drumul va trece pe sub pasaj, si fiind in apropierea pilonului central va permite trecerea pe sub pasaj a oricaror tipuri de autovehicule fiind in partea cea mai inalta a pasajului. Drumul se va intersecta in T cu o portiune din vechea centura a Bucurestiului, in relatie de dreapta si stanga prin intersectia amenajata si semnalizata, ceea ce va permite accesul spre Bucuresti sau Ploiesti.

Impact, 560 apartamente vandute in Greenfield pe 2016

Impact a incheiat anul trecut un numar de 433 de contracte si alte 130 de precontracte pentru locuinte in cadrul proiectului rezidentiala Greenfield din zona Baneasa. Veniturile operationale ale Impact au ajuns, de asemenea, la peste 152 milioane lei, in crestere cu 30% fata de anul anterior, iar profitul operational la 25,5 milioane lei, mai mare cu 270% fata de perioada amintita.

Potrivit Impact, apartamentele cu trei camere ar fi fost cele mai cautate (44%), urmate de cele cu 2 camere (40%), in timp ce apartamentele cu 4 camere au fost preferate de 16% dintre cumparatori. Peste o treime dintre cumparatori (38%) au optat pentru plata prin credit ipotecar, o treime prin programul Prima Casa, iar restul au ales plata in numerar. Greenfield isi mareste astfel numarul de rezidenti la peste 4.000 membri.

"Cifra de afaceri de 152 milioane lei si profitul de 25,5 milioane lei inregistrate anul trecut reprezinta cel mai bun rezultat al companiei din 2008 pana in prezent", a declarat Bartosz Puzdrowski, CEO Impact Developer & Contractor. In 2015, Impact Developer & Contractor a vandut anul trecut 394 de case si apartamente, de peste trei ori mai mult fata de anul precedent (96 de unitati). Ansamblul Salcamilor din cartierul Greenfield a generat cea mai mare contributie la vanzarile societatii, in suma de 340 de apartamente.

In prezent Impact are in curs de dezvoltare 39 de blocuri in Ansamblul Platanilor din cartierul Greenfield, insumand peste 900 de apartamente cu doua, trei si patru camere, dintre care jumatate vor fi livrate in aceasta primavara, iar restul pana la finalul anului 2017. Preturile de vanzare variaza intre 59.980 euro pentru un apartament cu 2 camere, 69 mp, 75.980 euro pentru apartamentele cu 3 camere, 94 mp, si 99.748 euro pentru cele cu 4 camere, 124 mp. Preturile mentionate nu includ TVA.