Romania ar putea deveni o oaza pentru investitiile imobiliare ca urmare a fenomenului Brexit, in urma caruia Marea Britanie, cea mai mare piata imobiliara din Europa, ar urma sa paraseasca intelegerea economica cu cele 26 de state europene in urmatorii doi ani.

Specialistii imobiliari, reuniti la evenimentul SEE Property Forum in Bucuresti, sustin, la unison, ca Europa Centrala si de Est va avea enorm de castigat ca urmare a deciziei Marii Britanii de a parasi piata europeana, multi investitori activi in Europa de Vest urmand sa isi diversifice portofoliile spre Romania, Bulgaria sau chiar Serbia, piete care se pregatesc sa intre intr-un nou ciclu de dezvoltare.

“Romania, Bulgaria si Serbia sunt oaze pentru ceea ce urmeaza pe piata investitiilor imobiliare. Exista multa companii specializate in outsourcing prezente pe piata din Marea Britanie care se uita sa isi diversifice activitatea, inclusiv sa isi relocheze activitatea. Am vazut inclusiv multi investitori turci care au investit in Bulgaria si Romania, ca urmare a situatiei politice tensionate din regiune. (…) Investitorii cauta intai sa acceseze piata din Romania si apoi analizeaza optiunile de a intra pe piata din Bugaria, iar decizia vine dupa ce companiile invata specificul unei piete est-europene si decid sa isi diversifice activitatea”, crede Michaela Lashova, MRICS SEE Ambassador, CEO al Forton, partener al Cushman & Wakefield pe piata din Bulgaria.

Potrivit acesteia, piata de birouri din Sofia s-a dezvoltat spectaculos in ultimii ani, la fel si cea a spatiilor industriale, sectoare in care rata de neocupare a spatiilor este de numai 2%.