Piata spatiilor comerciale va continua sa creasca in acest an, circa 180.000 mp de spatii de retail urmand sa fie livrati in Romania, potrivit datelor companiei de consultanta imobiliara Colliers International.

Cea mai mare parte a acestui stoc o reprezinta proiectele de tip strip mall, care vor fi livrate in orasele secundare si tertiare, un astfel de exemplu fiind Prima Shops Oradea, care va fi inaugurat pe 6 aprilie.

„In urmatorii cinci ani, ne asteptam ca numarul strip mall-urilor livrate anual sa depaseasca numarul centrelor comerciale de tip mall. Spre exemplu, anul acesta vor fi livrate cel putin sase strip malluri in orase precum Bistrita Nasaud, Dorohoi, Mioveni, Oradea, Pascani si Targoviste. Primul proiect de acest fel care isi va deschide portile, pe 6 aprilie, este Prima Shops Oradea, dezvoltat de Oasis Retail & Development Consulting”, a declarat Daniela Popescu (foto mai jos), associate director in cadrul departamentului de retail al Colliers International.

In prima faza a acestui strip mall vor fi prezenti chiriasi precum CCC, Takko, Pepco, Deichmann, Noriel, Flanco si Intersport, iar pana la finalul anului, cand va fi inaugurata si a doua faza, se vor alatura o serie de alte concepte de fashion si nu numai. In total, cele doua faze ale Prima Shops Oradea vor cumula o suprafata de 10.000 mp.

La nivel national, stocul de spatii de retail va creste cu aproximativ 180.000 mp anul acesta, potrivit celui mai recent raport local al Colliers International. Compania de consultanta estimeaza ca acest stoc va fi relativ usor absorbit, avand in vedere cresterea consumului privat (vanzari cu amanuntul) din ultimul an.

La nivel european, asteptarile indica o crestere a consumului privat de 2,2% pentru anul 2017, ceea ce inseamna vesti bune pentru retaileri, arata raportul global EMEA Retail Market Snapshot. Anul trecut, puterea de cumparare a crescut ca urmare a maririi salariilor si a nivelului de ocupare a fortei de munca, ceea ce a dus la sporirea vanzarilor in zona de retail fata de 2015 in Uniunea Eropeana si zona euro, cu 2,8%, respectiv 1,8%. Cele mai mari cresteri au fost inregistrate in Luxemburg (14%) si Romania (13,3%), acestea fiind urmate de Lituania (6,7%), Polonia (6,4%) si Marea Britanie (5,5%).

„Cresterea consumului privat are un dublu efect si pentru piata spatiilor comerciale din Romania. Pe de o parte, vanzarile inregistrate de majoritatea jucatorilor au crescut cu 20-30% in ultimul an, iar pe de alta parte, functioneaza ca un catalizator pentru piata. Astfel, retailerii deja prezenti vor sa se extinda in continuare si dezvolta noi concepte pentru a deveni cat mai flexibili si a acoperi atat orase si centre comerciale mari, cat si orase si scheme comerciale de dimensiuni mai mici”, explica Daniela Popescu.

In plus, rezultatele pozitive din ultimul an au atras atentia retailerilor din regiune si vedem din ce in ce mai multe nume interesate sa se dezvolte in Romania. „Desi piata locala beneficiaza de o oferta semnificativa atunci cand vine vorba de branduri, nevoia de diversificare este tot mai mare si ne asteptam ca acest trend sa continue pe masura ce creste ponderea comertului online in consumul total”, a incheiat Daniela Popescu.

In ultimii ani, impactul tehnologic a inceput sa se resimta din ce in ce mai mult si in sectorul de retail. Conform raportului global EMEA Retail Market Snapshot, consumatorii se reorienteaza catre plati si cumparaturi online prin intermediul dispozitivelor mobile. In aceste conditii, retailerii trebuie sa isi adapteze oferta pentru a raspunde nevoilor consumatorilor si pentru a accelera vanzarile.